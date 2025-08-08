O prefeito Chico Sardelli anunciou, nesta sexta-feira (8), a implantação do Serviço de Acolhimento em Repúblicas para Jovens e Adultos pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. O atendimento contará com três unidades, com capacidade para acolher seis pessoas cada, totalizando 18 vagas.

O serviço socioassistencial será oferecido a grupos de pessoas maiores de 18 anos em estado de abandono, situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e sem condições de moradia e autossustentação.

O valor para o atendimento anual do Serviço de Acolhimento em Repúblicas para Jovens e Adultos será de R$ 553.955,26, sendo R$ 459.131,00 provenientes do Governo de São Paulo, por meio de convênio com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, completados por contrapartida da Prefeitura.

“É uma ação importante e necessária para o acolhimento e atendimento às pessoas que precisam deste apoio, atenção e cuidados em nosso município. Este suporte contribuirá para o fortalecimento dos vínculos comunitários, buscando promover o desenvolvimento e a autonomia dos jovens e adultos que serão encaminhados para as três unidades onde o serviço será implantado. Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas por mais essa parceria com a cidade de Americana”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O vice-prefeito Odir Demarchi ressaltou a importância do atendimento. “Esse serviço será fundamental para que as pessoas possam ter um atendimento digno e humano, para que possam ter proteção e segurança e tenham a oportunidade de promover mudanças em suas vidas”, destacou Odir.

Os acolhidos também receberão orientação e encaminhamento para serviços, programas e benefícios da rede socioassistencial e de outras políticas públicas, em especial programas de profissionalização, inserção no mercado de trabalho, habitação e inclusão produtiva.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, falou sobre o trabalho que será desenvolvido. “O atendimento será realizado diariamente, proporcionando apoio, moradia e supervisão técnica-profissional aos atendidos, para que eles possam desenvolver um projeto de vida, autonomia e independência. O serviço promove a qualidade de vida das pessoas, uma prioridade da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi”, reforçou Juliani.

O atendimento será realizado em unidades contratadas e distribuídas da seguinte forma:

Unidade I – Destinada a jovens entre 18 e 29 anos, após desligamento de serviços de acolhimento para crianças e adolescentes que não tenham possibilidade de retorno à família de origem ou de colocação em família substituta, e que não possuam meios para autossustentação ou estejam em outra situação que demande o serviço. As repúblicas serão organizadas em unidades femininas e masculinas, garantindo, na rede, o atendimento a ambos os sexos, conforme a demanda local.

Unidades II e III – Destinadas a pessoas do gênero feminino e masculino, jovens e adultos acima de 18 anos, em processo de saída da situação de rua e vulnerabilidade social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados.

O edital de chamamento para seleção de Organizações da Sociedade Civil (OSC) interessadas em celebrar termo de colaboração para a execução do serviço será publicado no Diário Oficial do Município deste sábado (9).