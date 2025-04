A força-tarefa de combate à dengue em Americana, realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, já visitou 33.742 imóveis e recolheu mais de 5 toneladas de materiais com potencial de se tornarem criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. O mutirão passou, nesta quinta-feira (17), em áreas do Parque Novo Mundo, depois de concluir os trabalhos nos bairros São Roque e Vila Dainese.

A iniciativa integra a campanha “Todos contra a Dengue – Para não deixar água parada, tem que se mexer!” e tem como foco a eliminação de criadouros, a orientação direta aos moradores e o reforço das ações de prevenção em áreas com maior incidência de casos.

“O mutirão tem um papel fundamental porque atua diretamente na eliminação dos focos do mosquito. Nossas equipes fazem uma varredura detalhada nos imóveis, orientam os moradores e removem todo tipo de material que possa acumular água. Esse trabalho é essencial para interromper o ciclo de transmissão da dengue”, explica o diretor da Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde), Antônio Donizetti Borges.

Desde o início de fevereiro, o mutirão já percorreu os bairros Cidade Jardim, Jardim dos Lírios, Jardim das Flores, Lilases, Parque da Liberdade, Jardim da Paz, São Jerônimo, Cordenonsi, Cariobinha, Jaguari, Nova Carioba, São Manoel, Antônio Zanaga I e II, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Vila Bela, Vale das Nogueiras, Jardim Brasil, Jardim Alvorada, Vila Bertini, Parque Novo Mundo, Jardim Boer, Jardim Mirandola, Jardim Bertoni, Jardim da Balsa, São Roque e Vila Dainese.

Além do trabalho mecânico de recolhimento de criadouros, o município vem realizando a nebulização de inseticida em áreas delimitadas, conforme os indicadores epidemiológicos. Até agora, 973 imóveis foram nebulizados diretamente com equipamento costal (casa a casa) e mais de 20 mil receberam o produto por meio de nebulização veicular, conhecido como fumacê.