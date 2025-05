A 37ª edição da Festa do Peão (FDP) de Americana teve seu pontapé inicial na noite de 3 de maio com a eleição da nova realeza do evento, em cerimônia marcada por tradição, elegância e grande expectativa.

A jovem Raiany Mizzoni, de 18 anos, natural de Americana e estudante de marketing, foi coroada Rainha da festa, tornando-se o novo rosto da celebração que movimenta toda a região.

A corte será composta por Giovanna Ciola, de 21 anos, representante de São Bernardo do Campo, eleita 1ª Princesa, e Emilly Stefany de Jesus, também com 21 anos, de Americana, escolhida como 2ª Princesa.

A escolha da realeza é considerada o marco simbólico da abertura oficial da Festa do Peão, que acontece entre os dias 6 e 15 de junho, no Parque de Eventos do CCA. Reconhecida como a segunda maior festa do gênero no país, o evento reúne grandes nomes da música nacional, rodeios de alto nível e uma programação que atrai milhares de visitantes de diversas regiões do Brasil.

Um dos grandes destaques deste ano é a inclusão de mais uma etapa da Professional Bull Riders (PBR), principal competição internacional de montaria em touros, com pontuação válida para as finais mundiais nos Estados Unidos.

FDP com cerveja nova

A edição de 2025 também será marcada pela estreia do Grupo Petrópolis como patrocinador master. Detentora de marcas consagradas como Itaipava, Petra, Crystal, Cabaré, Black Princess, Brassaria Ampolis, Lokal e Weltenburger Kloster, a maior cervejaria com capital 100% nacional reforça o peso e a projeção da festa no cenário nacional.

