Americanense é morta a tiros pelo ex em São Paulo

A americanense Jussara Burguz Tonon, de 46 anos, foi assassinada a tiros na Rua Carlos Weber, na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, na manhã desta terça-feira (1º). O responsável pelos disparos é o ex-marido da vítima, José Roberto Leandro, de 56 anos.

Segundo informações divulgadas, ela morava na capital e aguardava um carro por aplicativo, quando o homem chegou e atirou. Jussara morou em Americana, no bairro Colina.

A Polícia Militar foi prontamente acionada por volta das 9h, e Jussara foi socorrida e levada para um hospital na região. No entanto, ela não resistiu. De acordo com as autoridades, José Roberto, que trabalhava no mercado financeiro, não aceitava o término do relacionamento.

Após o crime, ele foi encontrado em sua residência pelos agentes de segurança e pediu um psicólogo e um advogado, porém, durante as negociações, tirou a própria vida.

