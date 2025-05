Americanense ganha R$ 23 mil ao acertar números da Mega-Sena

Uma aposta simples feita por americanense acertou a quina da Mega-Sena, no sorteio (concurso 2863) realizado nesta quinta-feira (15) e faturou R$ 23,8 mil. Quanto ao prêmio principal, não houve ganhadores, fazendo com que o valor acumule para o próximo sorteio, estimado em R$ 68 milhões.

Os números sorteados foram: 05 – 23 – 32 – 34 – 47 – 56. O próximo sorteio ocorre neste sábado, dia 17. As apostas podem ser feitas até as 19h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Também houve ganhadores das cidades da região na modalidade quadra da Mega-Sena. De Americana, 13 apostadores ganharam R$ 695,73, além de um bolão com quatro cotas render R$ 695,73 e outro com seis participantes faturar R$ 4,1 mil no total. De Santa Bárbara d’Oeste, nove apostas simples premiaram os apostadores com R$ 695,73 cada um.

De Nova Odessa foram dois apostadores ganhando R$ 695,73 em jogos com seis números, assim como um apostador faturou R$ 2 mil ao jogar com sete números e um bolão com seis cotas ganhar R$ 695,70. E de Sumaré teve uma aposta com sete números faturando R$ 2 mil, além de dez apostadores ganharem R$ 695,73 em jogos simples e um bolão com seis cotas faturar R$ 695,73.

A Mega-Sena paga o prêmio maior ao acertador dos 6 números sorteados. Também pode ganhar ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para concorrer a milhões, a pessoa deve marcar de 6 a 20 números, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

