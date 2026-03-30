O Grupo Amigos da Natureza, de Americana, recolheu lixo físico, na maioria sacos plásticos, na nascente do córrego Bertini.

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O movimento se reuniu no bairro e partiu para a limpeza. Foram 28 pessoas fazendo a coleta do material.

Além dos Amigos da Natureza, prefeitura faz plantio

O Córrego Bertini, em Americana (SP), é alvo de um grande projeto de recuperação ambiental em 2026, com o plantio de 16 mil mudas de árvores nativas da Mata Atlântica e Cerrado. Localizado entre o Parque Nova Carioba, Jaguari e Vila Bertini, o projeto visa recuperar 9,6 hectares e preservar nascentes.

Pontos-chave sobre o Córrego Bertini:

Ação Ambiental: A iniciativa, parte do projeto “Refloresta Americana”, atua no plantio de 16.049 mudas para reflorestar a área.