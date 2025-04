Ana Maria Braga casou nesta sexta-feira em uma cerimônia intimista e reservada. O casamento aconteceu em São Paulo capital.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Muito amigos famosos da apresentadora compareceram ao evento.

Bruno Astuto foi o celebrante da união com o jornalista Fábio Arruda. Ana merece ser muito feliz!

Ana Maria Braga se casou pela 5a vez

Meta promoveu ontem uma experiência conceitual interativa, idealizada pela agência Droga5, que transportou as pessoas para uma instalação imersiva com a Meta AI, assistente de inteligência artificial da Meta.

O evento aconteceu na cidade de São Paulo – sexta-feira, 4 de abril, no MIS, o Museu da Imagem e do Som, e celebrou a crescente relevância da IA no dia a dia das pessoas.

A convite de Murillo Lima (@murillolimapr) o evento contou com a presença de nomes como Astrid Fontenelle, Isa Isaac Silva, Maria Eugênia Suconic, as cantoras Karol Conká e Mahmundi e mais.

Leia + sobre Famosos, artes e música