Ana Paula Siebert e Roberto Justus renovam votos

“Nós mostramos que o amor não tem idade”. Esse foi um dos pontos altos do discurso que Ana Paula Siebert fez durante a grande festa que comemorou seus 10 anos de casada com o empresário e apresentador Roberto Justus. A festa, realizada em São Paulo na noite da última quarta-feira (30), também marcou os 70 anos de Justus e contou com a presença de diversos convidados famosos e da filha do casal, de 4 anos.

Ana Paula Siebert e Roberto Justus se conheceram no reality show

“O Aprendiz 6 – Universitário”, em 2009. Comandado por Justus, o programa teve à época a participação de Ana Paula, que foi finalista da edição. Em 2015, casaram-se em 30 de abril.

Dez anos depois, a renovação de votos reforça a união e a superação de um obstáculo: “Enfrentamos críticas e julgamentos”, completou a influenciadora digital, de 37 anos. Isso porque, com mais de três décadas de diferença, o casal enfrenta o preconceito social com relação à hipergamia.

“Você me inspira, consegue tirar o melhor de mim para que eu possa realizar todos os nossos sonhos. Aos 70 anos que completo hoje, me sinto inspirado e desafiado por você”, declarou-se Justus.

O que é hipergamia

Baseado em benefícios mútuos e transparentes, o relacionamento hipergâmico é aquele em que, de um lado, um homem experiente, confiante e bem-sucedido quer compartilhar suas riquezas, conhecimentos e momentos; de outro, uma mulher jovem, determinada e com objetivos claros procura por um homem maduro, generoso e com um networking bem estabelecido.

Caio Bittencourt, especialista do site MeuPatrocínio, esclarece:

“O relacionamento hipergâmico é formado por pessoas que priorizam relações sem pressões e sem joguinhos. A proposta é que tudo seja leve, com transparência e base no diálogo. Ao contrário do que muitos pensam, as trocas mútuas e os benefícios como viagens e jantares são apenas consequências, como em qualquer outro relacionamento, com a diferença de que na hipergamia, todas as expectativas são alinhadas desde o início. Isso, inclusive, explica o sucesso desse estilo de vida nos últimos anos”, diz.

