Após mortandade histórica, Ana Perugini propõe criação da Semana do Rio Piracicaba

A deputada estadual Ana Perugini apresentou à Assembleia Legislativa de São Paulo um projeto de lei que cria a Semana do Rio Piracicaba. O texto chega à Alesp no chamado “mês das águas”, em resposta às frequentes mortandades registradas no rio – a maior delas em julho de 2024, quando mais de 200 mil peixes morreram por conta da poluição da água.

De acordo com Ana Perugini, a proposta prevê a conscientização das pessoas sobre a importância de proteger o rio, além da ampliação da fiscalização e monitoramento do manancial e a promoção de audiências públicas, palestras, fóruns, seminários, ações educativas, esportivas, culturais que interajam, valorizem e protejam o Rio Piracicaba.

“Além de abastecer municípios da região de Campinas e da Grande São Paulo, o Piracicaba tem importância econômica para famílias que vivem da pesca e do turismo. O objetivo do projeto é ampliar medidas de redução da poluição do rio, para que possamos manter a biodiversidade, a qualidade da água e as atividades econômicas”, explicou a parlamentar, que integra a Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais na Alesp.

O projeto de lei número 152/2025 tramita na CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação) da Assembleia e será analisado por outras duas comissões – Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) e Finanças, Orçamento e Planejamento (CFOP) – antes de ser discutido e votado pelos deputados e deputadas em plenário.

Caso seja aprovado pela Alesp, a partir de 2026, a semana de 15 de abril – dia em que os piracicabanos celebram o Dia do Rio Piracicaba – será um marco na defesa deste manancial de todos os cursos d’água do Estado de São Paulo.

