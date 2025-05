A deputada estadual Ana Perugini (PT), coordenadora da Frente Parlamentar do Sistema Cross/SUS na Assembleia Legislativa, defendeu o fim das filas de espera por serviços na rede pública de saúde e transparência no funcionamento da ferramenta utilizada pela Secretaria Estadual de Saúde para organizar o atendimento no Estado de São Paulo.

A manifestação da parlamentar ocorreu na quarta-feira (21), durante a posse dos novos integrantes da Comissão de Saúde do Parlamento Paulista e a reeleição dos deputados Bruna Furlan e Oséias de Madureira como presidente e vice, respectivamente.

Ana Perugini chega a uma das principais comissões da Alesp após se tornar referência no estado na busca por mais transparência e eficiência do Sistema Cross, responsável pela gestão do atendimento em consultas, exames, cirurgias e tratamentos na rede pública.

Em dois anos na coordenação da frente parlamentar, a deputada tem promovido uma série de audiências públicas no estado para ouvir usuários, médicos, conselheiros e gestores de saúde para diagnosticar gargalos no sistema e propor medidas para reduzir as filas de espera.

“A partir do que temos ouvido nas audiências, está evidente que precisamos de transparência para os gestores municipais, referência regional e estruturação com recursos para que haja o fim da fila”, afirmou a nova integrante da comissão.

‘Não podemos ter fila’

A deputada Ana Perugini destacou o compromisso do governo federal na ampliação do atendimento especializado no país e o sofrimento das pessoas que aguardam pelos serviços. “Não podemos ter fila. Qualquer um que chega ao sistema hoje, entra num calvário, um desespero porque não sabe quando vai ser o atendimento”, disse Ana.

Nas audiências públicas realizadas em Conchal, Hortolândia, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste e São Paulo, usuários, conselheiros, médicos, secretários, gestores de saúde e prefeitos apontaram a regionalização e o aumento de investimentos na estruturação da rede pública como soluções para a demora no atendimento.

Humanização do SUS

“O SUS é nossa grande bandeira, que precisa ser fortalecida. Hoje, identificamos que o problema do Sistema Único de Saúde é o Cross, que precisa ser regionalizado. A Comissão de Saúde é um espaço representativo e legítimo para que possamos, ouvindo a população, dizer ao Governo do Estado o que funciona e o que não funciona”, concluiu Ana Perugini, defendendo avanço na humanização do SUS.