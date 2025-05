Daiane Alves é a campeã do Musa do Brasileirão 2025

A passarela do Musa do Brasileirão 2025 ferveu na noite deste sábado (24), em São Paulo! A beldade Daiane Alves, representante do Flamengo, conquistou a tão desejada faixa dourada de campeã e garantiu seu lugar no topo do maior concurso de beleza do futebol brasileiro.

A disputa foi acirradíssima e terminou em empate na votação dos jurados entre Daiane e Leydi Aguiar, musa do Grêmio, que ficou com o segundo lugar e também levou o título de Musa da Internet, conquistado em votação popular realizada em março. Na hora do desempate, os jurados foram chamados novamente para escolher e, após muita tensão, Daiane foi coroada campeã.

O pódio ficou completo com a Musa do São Paulo, Luh Macedo, que garantiu o terceiro lugar e ainda levou para casa o título de Musa Simpatia, eleita pelas próprias concorrentes em votação ao vivo.

Além das campeãs, outras beldades também foram coroadas pela organização do projeto. Priscila Tantão, do Flamengo, foi eleita Musa Destaque pela sua performance durante todo o concurso e Naiara Rodrigues, representando o Cruzeiro, faturou o título de Musa Revelação.

“O evento foi simplesmente maravilhoso, muito disputado. As musas estavam lindíssimas, e sem dúvida foi uma missão difícil para os jurados escolherem a melhor entre tantas mulheres incríveis”, declarou o organizador do concurso, Lipe Aramuni, que também ressaltou que a disputa se superou este ano e que o Musa do Brasileirão vem crescendo e se consolidando ainda mais a cada edição.

O júri foi dividido entre um júri técnico, formado por profissionais e médicos da área da beleza, e um júri artístico, que contou com presenças ilustres como Fabi Frota e a rainha de bateria da Dragões da Real, Karine Grum, que abrilhantaram ainda mais o evento.

A também organizadora, Suzana Aramuni, fez questão de enaltecer o trabalho das musas: “Todas estão de parabéns. É muito bonito ver a dedicação, o empenho e a transformação dessas mulheres, que chegam aqui muito mais seguras, empoderadas e prontas para conquistar seus sonhos.”

Leia + Sobre todos os Esportes