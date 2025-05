Ancelotti 'se acerta' com Real Madri e fica perto da Seleção

Carlo Ancelotti está perto de se tornar o técnico da Seleção Brasileira após chegar a um acordo com o Real Madrid sobre sua saída.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Embora a rescisão ainda não tenha sido assinada, o entendimento já é verbal, e espera-se um anúncio oficial antes do fim da temporada do Campeonato Espanhol, possivelmente após o clássico contra o Barcelona, no dia 11 de maio.

Ancelotti vai pra Copa?

O italiano deve assinar contrato de um ano com a CBF, válido até a final da Copa do Mundo de 2026, com estreia na Data FIFA de junho.

Leia + Sobre todos os Esportes