Ancelotti estreia hoje com desafio no Equador

No jogo de estreia de Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira enfrenta o Equador na noite desta quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), no Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo de múltiplas plataformas do Grupo Globo: TV Globo, SporTV e Globoplay.

O duelo se apresenta como uma oportunidade para a Amarelinha, quarta colocada com 21 pontos, passar dos adversários, na vice-liderança com 23 pontos, na tabela de classificação para o Mundial dos Estados Unidos.

Desde sua chegada ao Brasil, o treinador italiano realizou uma imersão no futebol brasileiro e no país. Em seu primeiro dia, foi apresentado e anunciou sua primeira convocação. Em seguida, assistiu a três jogos (Botafogo x Universidad de Chile, Flamengo x Deportivo Táchira e Corinthians x Vitória) e visitou o Cristo Redentor, monumento localizado no Rio de Janeiro.

Nesta semana, ele e sua comissão técnica conduziram a preparação em São Paulo, onde comandaram dois treinamentos no CT Joaquim Grava, e Guayaquil, cidade do embate onde fizeram os últimos ajustes nessa quarta-feira (4). A atividade aconteceu no próprio palco da partida.

O que disse Ancelotti

“Acredito que no aspecto ofensivo vamos ir bem pela criatividade que temos. Já na defesa, temos que ter uma equipe solidária, que compete, luta e trabalha junta. Os dois aspectos são importantes para amanhã. Quero uma equipe que jogue uma partida completa”, explicou o treinador, em entrevista coletiva concedida na véspera do confronto.

