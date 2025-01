Denis Andia gravou um vídeo com o ministro das Cidades Jader Filho (MDB) agradecendo a conquista de 450 moradias do Minha Casa Minha Vida para Sumaré (300) e Nova Odessa (150). O vídeo foi gravado no ministério das Cidades (veja abaixo).

