O ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Denis Andia (MDB) lidera com folga a corrida para deputado federal em Santa Bárbara d’Oeste. Ele aparece com 60% dos votos no cenário estimulado com 4 nomes e tende a repetir ou até ultrapassar a votação de 2022, quando teve 52 mil votos na cidade.

Os outros nomes da lista apresentada aos eleitores foram o ex-vereador Eliel Miranda (PSD), Vanderlei Macris (PSDB) e a deputada Carla Zambelli (PL).

A pesquisa feita pela Memento consultoria ouviu 555 barbarenses no último dia 15 de março e o levantamento tem margem de erro de 2,7 por cento. Foi feita apenas apresentação estimulada (com disco) para os entrevistados.

O sucesso de antanho também se deu na vizinha Americana, onde, ainda que por pouco, bateu os locais Giovana Fortunato (PDT) e Vanderlei Macris (PSDB).

Desafios de Andia pra 2026

