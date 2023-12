No último final de semana um instituto de pesquisas fez

levantamento de intenções de voto para as eleições de 2024. Pela primeira vez neste ano, o nome do ex-prefeito Denis Andia (MDB) passou a ser apresentado aos eleitores, tendo em vista que nos bastidores, fala-se de eventual rompimento de Rafael Piovezan com o grupo do ex-prefeito.

Leia + sobre política regional

O resultado da pesquisa teria sido amplamente favorável a Andia- o que acende um sinal de alerta vermelho nas pretensões da oposição e dado um sinal amarelo do atual prefeito.

FELIZ EM BSB E DECEPCIONADO- Em recentes entrevistas, Denis diz não descartar a possibilidade de disputar as eleições do ano que vem, mas ressalta que está satisfeito com seu trabalho em Brasília.

Nos bastidores, comenta-se que o ex-prefeito estaria decepcionado com a aproximação de Piovezan com o ex-vereador Fabiano Pinguim e o grupo do empresário Paulo D’Elboux. Pesa também o burburinho em torno de o atual governo ter ‘lavado as mãos’ para reprovar recentemente as suas contas de 2016, na Câmara Municipal.

DE SAÍDA- O início do ano promete, pois é aguardada a saída de Piovezan do MDB, consolidando o movimento de afastamento. O bastidor também traz a corrida de alguns nomes que já colocam como possíveis vices de Denis Andia depois do estremecimento das últimas semanas.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP