O vice-prefeito e secretário de Governo, André da Farmácia, acompanhado do chefe de Gabinete do prefeito de Sumaré, João Cleto, estiveram em Brasília na terça (18) e quarta-feira (19) para destravar emendas e programas, que foram enviadas ao município, mas que ainda não chegaram para beneficiar a população.

Além disso, a visita teve como objetivo buscar entendimento sobre o novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), que será lançado oficialmente na próxima segunda-feira (24), com a abertura das inscrições. Com o novo PAC, cidades do Brasil inteiro poderão inscrever projetos nas áreas da saúde, infraestrutura, educação, habitação, mobilidade urbana, sustentabilidade e cultura, entre outras áreas da gestão pública.

“Precisamos destravar emendas, programas e trazer bons projetos Sumaré. Tenho certeza de que, em breve, daremos ótimas notícias para a nossa população. Foram dois dias de trabalho muito produtivos”, contou André da Farmácia.

João Cleto explicou que um dos objetivos da viagem para Brasília foi “entender e compreender os convênios e programas existentes, que já foram enviados para a cidade, para destravá-los”. “Viemos com a missão do nosso prefeito Henrique do Paraíso de trazer ações inovadoras para a cidade. Estamos trabalhando para que Sumaré não perca nenhuma verba ou programa que é benéfico para nossa comunidade “, disse o chefe de Gabinete.

Na Capital Federal, André da Farmácia e João Cleto estiveram com o deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB (Mobilização Democrática) e com o deputado Gutemberg Reis.

Já no Ministério das Cidades, os representantes de Henrique do Paraíso estiveram com o secretário Nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia. O SPU (Secretaria de Patrimônio da União) também foi visitado, com foco em identificar uma possível área para a instalação do Instituto Federal. No Ministério da Justiça, foi realizado um protocolo para trazer melhorias ao Procon.

Por fim, João Cleto e André da Farmácia relataram que fizeram “boas conexões nos ministérios” com foco em melhorar a qualidade de vida dos habitantes da cidade.