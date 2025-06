O vereador André Faganello protocolou o Requerimento nº 330/2025, solicitando uma série de informações à Prefeitura de Nova Odessa sobre o setor de Fonoaudiologia. A iniciativa foi motivada por relatos de mães que enfrentam dificuldades para obter acompanhamento especializado para seus filhos, além da ausência de profissionais capacitados para atender pacientes com necessidades específicas.

No documento, Faganello questiona o número atual de profissionais e técnicos da área que atuam na rede pública local, assim como os cargos e funções que exercem. O parlamentar também quer saber como está a fila de espera pelos atendimentos, com atenção especial ao público infantil e aos pacientes que necessitam de acompanhamento contínuo, o que é essencial para o desenvolvimento da fala, alimentação segura e qualidade de vida.

“Temos recebido diversos relatos de famílias que estão angustiadas com a falta de atendimento especializado. É uma situação delicada que exige sensibilidade e ação imediata do Poder Público. A saúde precisa ser prioridade e queremos garantir um atendimento digno para todos os que dependem da rede municipal”, afirmou o vereador.

O requerimento também aborda a possibilidade de contratação de novos profissionais da área, diante do aumento da demanda observado nos últimos meses. Faganello solicita que a Prefeitura informe se existe algum estudo ou planejamento em andamento, além de questionar qual seria o número ideal de profissionais, segundo as diretrizes do SUS, para atender de forma adequada à população de Nova Odessa.

“Recebemos relatos preocupantes de famílias que não conseguem atendimento para casos delicados, o que compromete diretamente o bem-estar dos pacientes. Precisamos de uma resposta rápida e de medidas concretas para garantir um serviço digno e acessível”, completou o vereador.

Leia + sobre política regional

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP