Andriei Gutierrez é o novo Presidente da ABES

A ABES – Associação Brasileira das Empresas de Software, que tem como propósito a construção de um Brasil mais digital e menos desigual, anuncia Andriei Gutierrez como seu novo presidente.

Com uma trajetória marcada pela dedicação à governança digital, proteção de dados, cibersegurança e regulação tecnológica – o que faz do novo presidente uma das vozes mais influentes do setor de tecnologia do Brasil na atualidade, Andriei Gutierrez é doutor em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e em Sociologia pela Université de Provence (França).

Com mais de 20 anos de experiência nos setores de tecnologia, políticas públicas e relações governamentais, foi líder a área de Relações Governamentais e Políticas Públicas para a América Latina na Kyndryl, e gerente e diretor da área de Relações Governamentais e Assuntos Regulatórios da IBM.

A eleição, que ocorreu na tarde desta segunda-feira, também designou os demais membros do board da ABES. Todos eles são executivos do mercado de software e tecnologia, com relacionamento com a ABES de longa data (alguns já ocuparam o cargo de presidente no passado). Ricardo Caldas, CEO da Ativu Technologies, é o novo vice-presidente.

Nas vice-presidências regionais, o pleito elegeu Flavia Brito como vice-presidente regional para o Nordeste; Jeovani Salomão, para a vice-presidência regional do Centro-Oeste; e Marcia Lippert, como vice-presidente regional para o Sul.

Como novos diretores estatutários, Daniella Caverni, Flávia Brito e Francisco Camargo ocupam, respectivamente, os cargos de diretora administrativa, diretora secretária e diretor tesoureiro para os próximos três anos. Como diretores adjuntos, assumem Lauro de Lauro (Comunicação e Marketing), José Maurício (Caixa de Assistência das Empresas de Software e Serviços Complementares do Brasil – CAESBRA) e Vanda Scartezini (Internacionalização e ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Na ocasião, a entidade renovou seu Conselho Deliberativo. Paulo Milliet Roque e Rodolfo Fücher assumem como presidente e vice-presidente do Conselho, respectivamente. E, como conselheiros, Daniella Caverni, Jorge Sukarie Neto, Paulo Milliet Roque (último presidente da ABES), Carlos Sacco, Rodolfo Fücher, Francisco Camargo, Vanda Scartezini, Francisco Soeltl, Flávia Brito, Onivaldo Roncatti, Sergio Boacnin, Gerson Schmitt, José Bublitz Machado, Lauro de Lauro, Werter Padilha, Claudio Nastasi e Rubens Souza Meyer.

As prioridades da próxima gestão

Reposicionar o setor de tecnologia e impulsionar a inovação no Brasil são compromissos centrais da nova diretoria da ABES. “O Brasil é um país digital, com um povo criativo, conectado e aberto à experimentação. Com um ecossistema tecnológico diverso e competitivo, temos todas as condições para nos tornarmos uma das maiores potências globais em TI. A ABES trabalhará em conjunto com entidades parceiras e com o poder público para construir políticas públicas eficazes, fomentar a inovação e posicionar o Brasil entre os principais players mundiais do setor”, declara Andriei Gutierrez.

A nova gestão da ABES também reforça seu compromisso com uma soberania digital sólida e competitiva. “Defendemos e defenderemos um posicionamento regulatório e geopolítico pragmático e estratégico, que valorize o desenvolvimento da tecnologia nacional, ao mesmo tempo em que promova um ambiente de negócios aberto, que não discrimine ou imponha barreiras à tecnologia estrangeira”, explica Andriei. O objetivo, segundo o novo presidente, é fomentar um ecossistema digital plural, moderno e conectado às melhores práticas globais.

Vale destacar que, nos últimos anos, a ABES passou por um processo acelerado de crescimento e profissionalização, ampliando seu portfólio de serviços, oferecendo segurança jurídica e promovendo o desenvolvimento sustentável de suas empresas associadas. “A nova diretoria estará empenhada em expandir ainda mais esse impacto, levando valor às empresas em todas as regiões do Brasil e fortalecendo a presença internacional da entidade, consolidando a ABES como uma referência no cenário global de tecnologia”, conclui Andriei Gutierrez.

