Aniversário do Botânico é comemorado com serviços

Aniversário- Em comemoração aos 16 anos do Jardim Botânico

Municipal “Prefeito Carroll Meneghel”, a Prefeitura de Americana promoveu uma programação especial de aniversário para a população neste sábado (28). Os visitantes puderam desfrutar de um café da manhã e diversas outras atrações.

A comemoração contou com a Feira de Artesanato Ameriart, visita monitorada pelo Jardim Botânico, apresentações musicais, massagem terapêutica, aferição de pressão, teste de glicemia, orientações da Secretaria de Saúde, informativos virtuais da Unimed e atividades físicas.

Mais notícias da cidade e região

O prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi, o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, o presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi, o administrador do Jardim Botânico, Edson Silvio Evangelista, e o diretor da Unidade de Parque Ecológico, João Carlos Tancredi, participaram da solenidade em comemoração aos 16 anos do espaço.

“É muito gratificante participar desta comemoração e prestar essa homenagem ao Jardim Botânico, pela sua importância, grandeza em área de preservação, riqueza em espécies de árvores nativas e tudo o que este espaço proporciona aos moradores e visitantes em termos de qualidade de vida. É prioridade da nossa gestão a conservação das áreas verdes. Temos compromisso com a preservação do meio ambiente para que as futuras gerações também possam apreciar e valorizar a natureza”, disse o prefeito Chico.

O Jardim Botânico foi inaugurado em 27 de outubro de 2007, na gestão do ex-prefeito Erich Hetzl Júnior, atual superintendente do Ameriprev (Instituto de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Americana). Ele ocupa uma área de 100 mil metros quadrados, abrigando 7 mil espécies arbóreas nativas e exóticas. Em sua área está a nascente do Córrego do Parque, que se estende pela Avenida Brasil. É parte do complexo do Parque Ecológico, que também é interligado com o Viveiro Municipal e o Observatório Municipal. O local ainda tem pista para exercícios com extensão de 1,2 mil metros.

Também prestigiaram o evento de aniversário do Jardim Botânico o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, o secretário adjunto de Meio Ambiente, Neto Franzatto, a diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke, o diretor da Unidade de Praças e Jardins, Antonio Donizetti de Paula, o diretor de Licenciamento Ambiental, Cícero de Jesus, e o guarda municipal Adelmo Passos de Oliveira, representando o Grupo de Proteção Ambiental (GPA).

A lei nº 4.241, de 4 de novembro de 2005, de autoria do Poder Executivo, denominou de “Prefeito Carroll Meneghel” o Jardim Botânico de Americana. Carroll (1933-2005), cidadão emérito e empresário, foi prefeito de 1983 a 1988.

O espaço funciona todos os dias, das 6h às 20h, com entrada gratuita. O endereço é Rua Abrahim Abraham, s/nº – Parque Residencial Nardini.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP