Aniversário de 205 anos de Santa Bárbara d’Oeste ilumina coração da cidade

O coração de Santa Bárbara d’Oeste se iluminou nesta segunda-feira (4), aniversário de 205 anos da cidade. O Natal das Árvores trouxe luz para toda a revitalização da Praça Central. Mesmo com a chuva, o público conferiu as mais de 260 mil lâmpadas de LED nos jardins e nas estruturas da Praça. Ao som da cantata do Coral Municipal “Vozes Bárbaras”, o clima natalino tomou conta do espaço que segue sendo palco de muitas fotos da população barbarense e de turistas até o dia 5 de janeiro de 2024, todos os dias, às 19h30.

O Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini” também está iluminado para receber a Casa do Papai Noel e diversas apresentações a partir desta terça-feira (5). Como em 2022, as luzes levam as cores azul, rosa e vermelho, além do tom amarelado, com o foco na identidade “instagramável”.

Também fez o público vibrar a apresentação da Esquadrilha da Fumaça pela Academia da Força Aérea de Pirassununga, na área das empresas Denso, TRBR e a nova planta da Greiner Bio-One. Tomando o céu de Santa Bárbara, o espetáculo reuniu milhares de pessoas ao entorno do local e das vias próximas. As sete aeronaves Embraer A-29 fizeram um show digno do aniversário da cidade e puderam ser vistas em muitas regiões.

“Santa Bárbara reúne tudo aquilo que guardamos no coração e todos os dias acordamos dispostos a oferecer o melhor de cada um de nós”, enfatizou o prefeito Rafael Piovezan. “Foi pensando em tudo isso que preparamos uma programação muito especial e cuidamos da nossa Praça Central, com novos jardins, novos vasos e floreiras, novos bancos e um novo Espaço Brincar. Como foi gostoso ver o sorriso no rosto das pessoas. Sorriso este que surgiu também quando as luzes de Natal foram apresentadas oficialmente, em meio ao lindo espetáculo do Coral “Vozes Bárbaras”, complementou.

Agenda

Segue a agenda de aniversário do Município. A Casa do Papai Noel será inaugurada nesta terça-feira (5). O bom velhinho atenderá as crianças a partir das 19h30 no Centro de Memórias, localizado na Rua João Lino, 362, no Centro. O Papai Noel atenderá as crianças também nos dias 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 de dezembro, com espetáculo do Laboratório da Dança nos dias 5, 10 e 17 de dezembro, sempre às 19h30.

A novidade desta edição será um filtro exclusivo do aplicativo Instagram da Casa do Papai Noel, onde o público poderá compartilhar em suas redes sociais os seus melhores momentos em família.

No mesmo espaço e junto da Casa do Papai Noel também se apresentarão no Centro de Memórias: no dia 12 o Coral dos Colaboradores da Unimed; no dia 14 o Coral do Supermercados Pague Menos e no dia 21 o Coral Municipal “Vozes Bárbaras”. Todas as apresentações terão início às 19h30.

Na quarta-feira (6), às 19h30, o Mercadão da Cidade e a Prefeitura entregarão à população um novo bonde. O icônico bondinho de Santa Bárbara estará à disposição dos visitantes que desejam conhecer mais sobre a história, cultura barbarense e desfrutar de uma experiência sensorial única e atemporal. O Mercadão está localizado entre as ruas Floriano Peixoto e a Pedro Álvares Cabral, na Vila Santa Cruz.

Já nos dias 9 e 10 de dezembro o melhor da música e da cultura sertaneja será apresentado no Festival Raízes de Santa Bárbara, com Encontro de Orquestras de Viola e Desfile de Cavaleiros, no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita. No sábado (9) se apresentarão a Orquestra Piracicabana de Violas (17h), Orquestra Canto da Viola de Caçapava (19h) e Orquestra Barbarense Feminina de Violas (21h).

A programação do domingo (10) iniciará com o 13º Desfile de Cavaleiros, às 10 horas. A saída será as 10h30 na sede dos Cavaleiros e Muladeiros de Santa Bárbara, localizada na Rua Amador Bueno de Campos, 196, na Vila Oliveira, com chegada no evento, no Complexo Usina Santa Bárbara.

Os shows ficarão por conta de Guaíra e Guaíba (13h), Orquestra de Violeiros Trevisani Nel Mondo de Limeira (15h), Orquestra Filarmônica de Viola Caipira de Campinas (17h) e Orquestra Barbarense de Violas (19h). A atração principal é a dupla Mayck e Lyan, encerrando a programação às 20h30 do domingo (10).

Festival Gastronômico

O Festival Gastronômico de Santa Bárbara – edição Verão 2023 será nos dias 17 (domingo), das 16 às 22 horas, e dias 18 (segunda-feira) e 19 (terça-feira), das 18 às 22 horas, no prolongamento da Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama, com entrada gratuita. Além da variedade gastronômica, o evento traz atrações culturais e a Feira do Artesanato.

Participarão da edição 11 estabelecimentos gastronômicos: Ki Pastel Mercadão, Eu Amo Pastel Joel e Léia, Hot Dog Oh Yes, O Mercadão Pastéis e Porções, Silvana Bueno Massas Artesanais, Padaria Dona Vitória, Jujuba Mercado de Guloseimas, Trattoria II Volo, Vinum Wine Bar, Casa Florença e Cheirinho de Bolo.

Economia criativa

A Economia criativa é destaque nas ações comemorativas. A Feira de Artesanato da Praça Central foi totalmente reformulada e ganhou novas tendas, abrigando artesãos da cidade nas mais variadas técnicas artesanais.

A partir do dia 4 de dezembro, artesãos de Santa Bárbara d’Oeste comercializarão seus produtos artesanais e natalinos em horário especial. A Feira de Artesanato – especial de Natal funcionará, de segunda a sexta-feira, das 11 às 21 horas, e aos sábados, das 11 às 17 horas, até o dia 22 de dezembro na Praça Central.

Já a Loja da Casa do Artesão “Roldão de Oliveira” abrirá a partir do dia 5 de dezembro, comercializando produtos artesanais e natalinos em horário especial de fim de ano, de terça a sexta-feira, das 14 às 21 horas, e aos domingos, das 19 às 21 horas, até o dia 22 de dezembro.

Destacam-se trabalhos feitos em crochê, amigurumi, bordado, pintura, costura criativa e artística em tecido e feltro, montagem de fitas e pedrarias e macramê. A loja traz diversos produtos ligados a “Referência à cultura local e Iconografia do município” e a “Linguagem própria” do artesão.

Serviço:

– Dias 5, 10 e 17 de dezembro, às 19h30

Apresentação Casa do Papai Noel | Laboratório da Dança

Local: Centro de Memórias, Rua João Lino, 362, Centro

– Dias 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 de dezembro, a partir das 19h30

Fotos com o Papai Noel

Local: Centro de Memórias, Rua João Lino, 362, Centro

– Dia 6 de dezembro, a partir das 19h30

Inauguração do Bonde

Local: Mercadão da Cidade, entre ruas Floriano Peixoto e a Pedro Álvares Cabral, Vila Santa Cruz

– Dia 7 de dezembro, às 19h30

Apresentação do Coral Unimed

Local: Centro de Memórias, Rua João Lino, 362, Centro

– Dias 9 e 10 de dezembro

Festival Raízes

Local: Complexo Usina Santa Bárbara, Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida

– Dia 11 de dezembro, às 20 horas

Show da Família Madrigal, de Lilika Futrica

Local: Praça Central

– Dia 12 de dezembro, às 19h30

Apresentação do Coral de Colaboradores da Unimed

Local: Centro de Memórias, Rua João Lino, 362, Centro

– Dia 14 de dezembro, às 19h30

Apresentação do Coral Pague Menos

Local: Centro de Memórias, Rua João Lino, 362, Centro

– Dias 17,18 e 19 de dezembro

Festival Gastronômico de Santa Bárbara – edição Verão 2023

Local: Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama

– Dia 19 de dezembro, às 20 horas

Corporação Municipal União Barbarense

Local: Praça Central

– Dia 21 de dezembro, às 19h30

Apresentação do Coral Vozes Bárbaras

Local: Centro de Memórias, Rua João Lino, 362, Centro

