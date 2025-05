Cerca de 25.000 pessoas passaram entre sexta-feira (23) e domingo (25) pela Praça dos Três Poderes, onde foi montado o recinto da Festa de Aniversário de 120 Anos de Nova Odessa – data celebrada no último sábado, dia 24. A Festa foi considerada um sucesso pelos organizadores, comerciantes e artesãos presentes. O público também aprovou.

Com uma ampla programação artística gratuita, gastronômica e cultural, o palco contou com shows de Sandra de Sá, “Gigantes dos Anos 80” – com Biafra, Maurício Gasperini (ex-Rádio Taxi) e George Israel (ex-Kid Abelha) e Banda Mídia, entre outros artistas, muitos deles de Nova Odessa.

Para a alegria de todo o público, o Parque de Diversões do Amiguinho também marcou presença, além de mais de 50 opções gastronômicas e dezenas de artesanato para toda a família.

“Nova Odessa completa 120 anos, uma cidade que está em constante desenvolvimento, que se renova cada vez mais. Estamos investindo sempre em Educação, Saúde, Segurança e no bem-estar de nossa população. Eu fico muito feliz em ser o prefeito da cidade e poder proporcionar tantas coisas boas para todos aqui e essa festa linda é especial para vocês”, disse o prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho.

Festa

O vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, também esteve presente. “Eu fico muito feliz em conseguir ajudar o Leitinho a proporcionar uma festa incrível para toda a população em comemoração dos 120 anos de Nova Odessa. Esta foi uma festa linda, com ótimos artistas, muitas opções de comida e bebida, tudo de melhor que a nossa população merece”, disse.

Para o responsável pelo departamento de Cultura e Turismo, Lucas Frigeri, a festa foi um grande sucesso. “Fico muito feliz em ver a população interagindo e prestigiando nossa festa e a praça gastronômica, composta principalmente por feirantes da cidade. Ver a alegria dos munícipes durante os shows foi muito bom, temos a sensação de missão cumprida. A melhor parte da Cultura é criar momentos de alegria para as pessoas”, declarou.

A comemoração teve início na sexta-feira à noite com o show da lendária Sandra de Sá. No sábado, a banda Artéria Rock marcou presença, seguidos da banda cover U2 Cronos e para finalizar, os Gigantes dos Anos 80 levaram o público à loucura com a presença de Biafra, Maurício Gasperini e George Israel.

O grande momento do sábado foi quando Biafra e George Israel desceram para cantar no meio do público. A multidão foi à mil com a simplicidade e carisma dos cantores. Foi um momento marcante para todos os presentes.

No domingo e último dia de festa, a festança teve início às 12h. Neste dia, José Valter e Jessé Santos animaram o público, seguidos de Manoelito e Robson Pin. Em um entardecer de tirar o fôlego, o DJ Sol Noturno agitou a galera com música eletrônica de primeira qualidade, seguido do show da banda Full Of Dreams Coldplay Cover. A banda Legião Urbana Cover do Brasil marcou presença também. E o domingo foi finalizado com um show incrível da Banda Mídia.

Para Fabiana Lopes, a festa dos 120 anos de Nova Odessa foi motivo de união. “Vim na festa e encontrei familiares que eu não via há algum tempo, para mim foi bem divertido curtir junto com eles o show dos Gigantes dos Anos 80. Foi nostalgia pura”, afirmou.

Mais de 50 opções gastronômicas também estavam presentes no evento, desde doces, salgados e bebidas. “Antigamente as barracas da nossa festa eram todas alugadas, vinham um pessoal de São Paulo e o lucro ia todo para outras cidades. E agora eu abri para nossos comerciantes e empresários, para que o dinheiro fique todo dentro do nosso município, incentivando e valorizando o comércio local, gerando empregos e renda para a população”, disse o prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho.

Mariana da Silva, de 9 anos, curtiu muito os shows e o parque de diversões. “Os shows estavam muito legais mas o que eu gostei mesmo foi o parque. Eu me diverti muito com meus amigos”, declarou.