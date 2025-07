Sumaré se prepara para uma grande festa em comemoração ao aniversário da cidade! No dia 26 de julho, data oficial da celebração, a Praça das Bandeiras (Centro) será palco de um super show com a consagrada dupla Guilherme & Benuto, a partir das 17h. Antes deles, o público poderá curtir as apresentações de Charles & Mancini e Thiago Linns, em um evento gratuito, pensado para reunir famílias e celebrar com muita música e alegria.

E as comemorações vão muito além do dia 26! A programação do mês de julho contará com diversas inaugurações, eventos culturais e ações especiais para marcar a data.

Um dos destaques é o tradicional Arraiá na Praça do Macarenko, que acontece no dia 12 de julho, com comidas típicas, música e muita animação.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou a importância de celebrar com a população. “Estamos preparando um mês inteiro de comemorações para valorizar o povo sumareense e tudo o que nossa cidade vem conquistando. O show com Guilherme & Benuto será um momento especial para celebrarmos juntos, com lazer e alegria. É uma festa para toda a família, e todos estão convidados.”

A dupla Guilherme & Benuto, conhecida por hits como “Pulei na Piscina” e “Haja Colírio”, promete embalar o público com um repertório cheio de sucessos, consolidando o aniversário de Sumaré como um dos grandes eventos da Região Metropolitana de Campinas.

A Prefeitura divulgará nos próximos dias a programação completa das comemorações. Fique ligado nos canais oficiais!

SERVIÇO: Show de Aniversário de Sumaré

* Praça das Bandeiras, Centro

* 26 de julho (sábado)

* A partir das 17h

* Shows: Guilherme & Benuto, Thiago Linns, Charles & Mancini

* Evento gratuito

