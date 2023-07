Após 3 anos, ‘Anjos da Alegria’ volta com as visitas no Hospital Municipal

A partir deste mês, voluntários do grupo Anjos da Alegria vão proporcionar, por meio da figura lúdica do palhaço, entretenimento e descontração aos pacientes, acompanhantes e colaboradores do Hospital Municipal de Americana. As ações serão realizadas sempre aos sábados, das 14h às 17h. A celebração do acordo foi assinada pelo prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi, nesta terça-feira (4), com a Associação Anjos da Alegria, prestadora dos serviços voluntários, e a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC) – administradora do HM por meio de gestão compartilhada com o município. O secretário adjunto de Sáude Fabio Joner e a superintendente da Fusame, Lilian Godoi também participaram do encontro.

LEIA TAMBÉM: Chico anuncia R$1 milhão para a saúde enviado pelo Ministério da Saúde O Anjos da Alegria realiza trabalhos de humanização hospitalar desde 2005 e hoje é composto por 89 integrantes voluntários. Desenvolve atividades em oito hospitais públicos e particulares da região (Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa). Já realizava ações no HM, que foram interrompidas em março de 2020 por causa da pandemia de Covid-19. “Cada vez mais eu sinto que estamos no caminho certo da humanização, e a retomada do projeto Anjos da Alegria com certeza vem de encontro com esse trabalho. É uma ação muito bonita, um voluntariado especial, que inclusive ajuda no tratamento dos pacientes”, declarou o prefeito Chico. “Os Anjos da Alegria são referência em Americana, fazem um trabalho lindo há muitos anos, e é uma alegria poder ver esse projeto ser retomado no nosso hospital”, comemorou o vice-prefeito Odir Demarchi. O gerente de Relações Institucionais da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, Rômulo Santana, observou que a organização social está focada no desenvolvimento de novas iniciativas de humanização. “Vocês, Anjos da Alegria, serão os primeiros parceiros de muitos que virão, pois também já estamos planejando ações de cinoterapia, que é a terapia com cães, musicoterapia e outras”, afirmou. “Com esse trabalho tão bonito, vocês aliviam o momento difícil dos pacientes”, disse o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner.

O diretor técnico do HM, Dr. Ricardo Quintela, ressaltou os benefícios terapêuticos e anímicos das ações de humanização. Protocolos sanitários e de segurança

De acordo com Wesley Zoppe, presidente da Associação Anjos da Alegria, para não colocar em risco a saúde dos pacientes, acompanhantes e colaboradores do HM, os Anjos da Alegria possuem um conjunto de protocolos sanitários e de segurança que serão cumpridos durante as visitas à unidade. Essas obrigações incluem a atualização da carteira vacinal dos voluntários (principalmente as vacinas contra a Covid-19), o uso de máscaras de proteção facial, a higienização das mãos (com água e sabonete ou álcool 70º) antes e depois de cada quarto visitado e a proibição de atividades na recepção e no Pronto-Socorro, entre outras restrições.