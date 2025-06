Anna Wintour deixa Vogue depois de 37 anos- Segundo o site de notícias Fashion Week Daily, Wintour está deixando de ser a Editor-Chefe da Vogue Americana após longos 37 anos na função.

Ainda segundo a publicação, ela seguirá trabalhando como Chefe de conteúdo da marca Condé Nast’s e diretora editorial da Vogue Global.

Anna Wintour anunciou nesta semana sua saída do cargo de editora-chefe, marcando o fim de uma era que redefiniu a moda mundial e consolidou seu nome como sinônimo de poder e influência no universo fashion.

Anna Wintour e o Diabo Veste Prada

Além de sua trajetória profissional, Wintour também ficou eternizada na cultura pop como a principal inspiração para a personagem Miranda Priestly (Meryl Streep), do livro e filme O Diabo Veste Prada.

A executiva assumiu o comando da Vogue em 1988, substituindo Grace Mirabella, e rapidamente revolucionou a publicação. Sua primeira capa, em novembro daquele ano, já foi histórica: a modelo Michaela Bercu apareceu usando um jeans de US$ 50 com um suéter Christian Lacroix de US$ 10 mil, rompendo padrões e aproximando a revista de um público mais jovem e diverso.

Sob sua liderança, a Vogue passou a estampar celebridades em suas capas, como Taylor Swift, Kim Kardashian e Margot Robbie, prática que se tornou referência no mercado editorial.

