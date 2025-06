Anvisa aprova Mounjaro para o tratamento de obesidade, mas estudos mostram que o peso volta após a interrupção do uso

Nesta segunda-feira (09), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso do Mounjaro para o tratamento de sobrepeso e obesidade. O medicamento, que chegou na indústria farmacêutica brasileira no mês passado, estava autorizado somente para o tratamento do Diabetes tipo 2, mas muitos utilizavam para auxílio na perda de peso, porém, estudos destacam que o peso volta após a interrupção do uso da caneta.

Um estudo realizado pela Universidade de Oxford, com pacientes com obesidade que utilizaram análogos do GLP1 – hormônio que desempenha um papel importante no controle do apetite – trouxe uma estimativa: o peso seria recuperado em 11 meses após o uso. Ao focar nos medicamentos mais novos, isso aconteceria em cerca de 1 ano e 8 meses.

O especialista em Neurociência do Comportamento, da plataforma Wefit, Alan Martins alerta que o uso de medicamentos pode ser um ponto de partida importante, especialmente para quem precisa de uma intervenção inicial eficaz. No entanto, se não houver um acompanhamento multidisciplinar e abordagem completa que considere aspectos, como: autocontrole em relação à alimentação, disciplina na mudança de hábito e cuidado com saúde física e mental, a tendência é de que o ciclo de perda e ganho de peso se repita.

“O tratamento com as canetas emagrecedoras funciona semelhante a uma cirurgia bariátrica onde ocorre mudança física relevante, mas na maioria dos casos, pouca mudança mental. Sabemos que a sociedade busca resultados imediatistas mas nada adianta perder peso de forma rápida para recuperar tudo novamente. Precisamos nos atentar na importância do processo, entender nosso corpo e mente para ter autocontrole em relação à alimentação, ter disciplina na mudança de hábito e entender as necessidades do nosso corpo com auxílio do nosso emocional”, pontua Alan.

De acordo com o estudo, em média, os participantes perderam 7,9 kg ao final do tratamento com qualquer medicamento da classe dos GLP-1, e 16,1 kg usando as versões mais novas. Após interromper o uso, a taxa de recuperação de peso foi de 0,7 kg por mês para todos os análogos do GLP-1, e 0,8 kg/mês para os mais recentes, com uma estimativa de recuperação de 8,3 kg e 9,6 kg dentro do primeiro ano após a interrupção do tratamento, respectivamente.

A perda de peso é essencial para melhora da saúde em geral, porém, para resultados a longo prazo, é necessário além do uso de medicamentos e sim, inserção de atividades físicas, mudanças alimentares, cuidados com a saúde mental e acompanhamento médico. Atualmente, existem diversas tecnologias capazes de auxiliar no processo contínuo de emagrecimento, a fim de dar suporte às pessoas que precisam mais do que diminuir números na balança e sim tratar de doenças crônicas como obesidade e até mesmo compulsão alimentar.

