A Anvisa proibiu a fabricação, venda, distribuição e uso de 12 produtos de limpeza irregulares, incluindo alvejantes e tira-manchas. A medida foi publicada em agosto de 2026 devido à falta de registro sanitário e autorização das empresas.

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Produtos Proibidos pela Anvisa

Oxypur (Quimpack)

Percarbonato de Sódio (Los Chefs)

Alvejante Natural Multiuso (Nova Fórmula)

Percarbonato de Sódio (Vong Home)

Boa Alvejante Percarbonato de Sódio (Empresa não identificada)

Percarbonato Plus (ANS Agrária)

Percarbonato de Sódio (Nativa)

Yta Clean (Empresa não identificada)

Alvejante Tira Manchas (Amigos Distribuidora)

Percarbonato de Sódio (Oxgen)

Tira Manchas (FV Group)

Percarbonato Top Brilho (Top Brilho)

Motivo da Ação

Itens fabricados sem autorização de funcionamento.

Ausência de CNPJ válido ou rótulo regular.

Falta de testes de controle de qualidade e risco à saúde.