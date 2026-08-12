A Anvisa proibiu a fabricação, venda, distribuição e uso de 12 produtos de limpeza irregulares, incluindo alvejantes e tira-manchas. A medida foi publicada em agosto de 2026 devido à falta de registro sanitário e autorização das empresas.
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Produtos Proibidos pela Anvisa
- Oxypur (Quimpack)
- Percarbonato de Sódio (Los Chefs)
- Alvejante Natural Multiuso (Nova Fórmula)
- Percarbonato de Sódio (Vong Home)
- Boa Alvejante Percarbonato de Sódio (Empresa não identificada)
- Percarbonato Plus (ANS Agrária)
- Percarbonato de Sódio (Nativa)
- Yta Clean (Empresa não identificada)
- Alvejante Tira Manchas (Amigos Distribuidora)
- Percarbonato de Sódio (Oxgen)
- Tira Manchas (FV Group)
- Percarbonato Top Brilho (Top Brilho)
Motivo da Ação
Itens fabricados sem autorização de funcionamento.
Ausência de CNPJ válido ou rótulo regular.
Falta de testes de controle de qualidade e risco à saúde.
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