Na última semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a comercialização da pasta de dente (creme dental) Colgate Total Clean Mint devido a relatos de efeitos adversos. No entanto, a marca obteve na justiça a autorização para reverter a interdição automática do produto. Apesar disso, o episódio levanta questões importantes sobre a escolha adequada da pasta de dente e os impactos que essa decisão podem ter na nossa saúde bucal.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Para cirurgiã-dentista, Dra. Raquel Vicente o ideal seria consultar o dentista para saber qual é o melhor creme dental para o seu caso. “Cada um tem uma necessidade diferente, pode ser que um paciente precise de uma pasta para gengivite, outro para diminuição do índice de cárie, por isso a indicação não deve ser global”.

Não se engane ao ver uma pasta de dente com dizeres chamativos, cores bem destacadas, design inovador e promessas milagrosas, nem toda pasta de dente é boa e muito menos específica para você. Não basta seguir a recomendação de escovar os dentes corretamente. “O mais importante é que a pasta de dente seja indicada por uma profissional, de acordo com a demanda de cada pessoa”, diz a dentista.

Ativos clareadores e fluor da pasta de dente

Os cremes dentais com ativos clareadores são frequentemente procurados por quem deseja dentes mais brancos, mas muitos dentistas alertam para o uso indiscriminado desses produtos. Dra. Raquel ressalta a contraindicação de pastas dentais com ativos clareadores, pois são abrasivos e podem causar microranhuras que aumentam a sensibilidade e aceleram o envelhecimento dentário. Além disso, também podem aumentar a erosão e com isso prejudicar a saúde bucal do usuário.

Dra. Raquel Vicente orienta fazer uso do creme dental com flúor. “O flúor ajuda a fortalecer o esmalte dental e a prevenir a cárie, sendo recomendado por dentistas para pessoas de qualquer faixa etária. Seu uso contínuo e adequado pode ser um dos principais aliados na manutenção da saúde bucal, prevenindo problemas dentários a longo prazo. É comprovado cientificamente que o flúor na pasta de dente protege os dentes porque diminui a incidência de carie. Isso é um fator de prevenção das doenças orais”, pontua.

A cirurgiã-dentista destaca a importância de analisar a composição do creme dental. Para uma escolha consciente, ela recomenda:

Verificar os ingredientes: Certifique-se de que o produto seja seguro para uso.

Optar por flúor: Pastas com até 1.250 PPM de flúor são eficazes na prevenção de cáries.

Cuidado com cremes dentais veganos: O uso sem orientação profissional pode ser arriscado.

Evitar ingredientes prejudiciais: Fique atento a substâncias como Lauril Sulfato de Sódio (SLS), Triclosan, Propilenoglicol, adoçantes artificiais, Dietanolamina (DEA) e parabenos.

Creme dental infantil para crianças: O uso de produtos específicos para crianças é essencial.

“Ao dar atenção à composição e às nossas necessidades individuais, podemos assegurar que nossos cuidados diários com a higiene bucal sejam eficazes e benéficos para a saúde dos dentes e gengivas”, finaliza Raquel Vicente.

Sobre Raquel Vicente

Raquel Vicente é cirurgiã dentista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ao longo de sua carreira, tem feito vários cursos de especialização, com foco em lentes de contato e atuação em estética natural e regenerativa, priorizando sempre a naturalidade do paciente. Ela é criadora do método Eleve.se e atende celebridades, como Paolla Oliveira e o influencer Theodoro.

Siga @draraquelvicente

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento