A deputada AOC (Alexandra Ocasio Cortez) começou a fazer uma pré campanha se baseando no que seriam as maiores falhas do presidente Donald Trump (Rep) e tem como seu maior apoiador o senador Bernie Sanders, que já participou de prévias em 2020.

AOC é de Nova Iorque e se tornou deputada após uma campanha em que não era vista como candidata relevante ou séria. Com sua postura firme, indo a debates e chamando o adversário para ouvir a população, ela cativou a população de seu distrito. A história virou um documentário na Netflix.

Os ralis (comícios) da morena filha de latinos tem arreabanhado milhares por todo o país e seu alvo principal é Donald Trump.

Trump x AOC ou Obama?

Trump venceu as 2 eleições que disputou contra mulheres (Hillary Clinton 2016 e Kamala Harris 2024) e perdeu a única que disputou contra um homem (Joe Biden 2020).

Apoiadores de Trump aventaram a hipótese de ele poder disputar em 2028 para um terceiro mandato, mas isso traria de volta Barack Obama, que foi presidente entre 2009 e 2016. Obama é temido por Trump e seus conselheiros.

