Matheus Mesquita é um dos destaques da campanha da Burberry O modelo brasileiro Matheus Mesquita é um dos destaques da campanha de uma das marcas mais importantes do mundo, a inglesa Burberry. Em uma nova foto divulgada pela marca inglesa, o modelo de 23 anos aparece nu em uma rede com a famosa estampa da grife. Matheus é natural de Anapolis em Goiás e já morou em países como México, Emirados Árabes Unidos, Turquia e Itália. Sua trajetória internacional começou quando morava em Brasília e visitou Aparecida do Norte, em São Paulo. Foi lá que recebeu o convite de um agente interessado em agenciá-lo. Matheus decolou na moda internacional ao ser descoberto pelo agente de modelos Elian Gallardo, que já revelou nomes conhecidos como os atores Rodrigo Hilbert e Mayana Neiva, os modelos Lucas Cristino, Caian Maroni, a influenciadora Camila Coutinho e mais de 500 personalidades. Para esta campanha, Matheus Mesquita foi escolhido entre milhares de candidatos para a nova coleção de verão da Burberry. Matheus teve sua participação confirmada sem a necessidade de um casting. “O Mesquita estava trabalhando no exterior e recebeu o convite da marca feito diretamente a agência dele em Los Angeles. A equipe de marketing da grife fez uma pesquisa entre milhares de modelos do mundo inteiro e o escolheram como uma das estrelas do casting da marca”, revelou em entrevista. A campanha da Burberry foi realizada na paradisíaca Ilha de Antígua, no mar do Caribe, e contou com a presença de outros modelos internacionais de destaque, como Alex Schlab, Angelina Kendall, Candace Demers, Ishmael Auguiste, Kaedon Baxter, Sophie Alice, Tess Carter e Tianna St. As fotos e vídeos foram produzidos pelo renomado fotógrafo londrino Tyrone Lebon. Trata-se da primeira coleção da marca sob comando criativo do estilista Daniel Lee, que até então era diretor criativo da Bottega Veneta. Com sua carreira em ascensão e a conquista de um espaço na campanha mundial da Burberry, Matheus Mesquita mostra que o talento brasileiro segue brilhando no mundo da moda, abrindo portas e conquistando corações.