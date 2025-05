Apae de Santa Bárbara tem vivência educativa sobre abelhas

Vivência educativa sobre abelhas na APAE de SBO

O Centro Ecológico de Santa Bárbara (CESB), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, realizou nesta semana uma experiência educativa e sensorial para alunos, egressos e funcionários na Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) do município. A iniciativa integrou a programação da Feira de Ciências da associação, que neste ano tem como tema “A vida das abelhas”.

Ao longo de todo o dia, na última segunda-feira (26), cerca de 300 pessoas participaram da atividade, que teve como objetivo destacar a importância das abelhas para a biodiversidade e para a produção de alimentos.

A equipe do CESB levou à Apae diversos materiais utilizados na apicultura, como roupas protetoras, caixas didáticas com colmeias de abelhas sem ferrão e itens naturais como mel, cera, pólen e favos.

Os participantes puderam observar, tocar e sentir de perto os elementos apresentados, aproximando-se do universo dos insetos.

A vivência reforçou o papel fundamental das abelhas nos ecossistemas e a necessidade de preservação desses polinizadores e de seus habitats naturais.

Sobre o Cesb

Inaugurado no fim de 2022 pelo prefeito Rafael Piovezan, o CESB recebeu mais de 5 mil alunos em 2024, de escolas municipais, particulares, estaduais e ETECs (Escolas Técnicas). As oficinas desenvolvidas por faixa etária e com temáticas diferentes, são gratuitas, mediante agendamento.

As reservas e mais informações estão disponíveis no site cesbnea.wixsite.com/centroecologicosbo.

O CESB está localizado na Rua da Cachoeira, 1220, no São Joaquim. Mais informações podem ser obtidas também pelo telefone (19) 3463-1340.

