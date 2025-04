Um homem que apalpou e assustou 3 mulheres (1 vítima e 2 testemunhas) dentro de um ônibus na manhã desta segunda-feira em Santa Bárbara d’Oeste foi detido após ação da Guarda Municipal. Ele foi denunciado depois que já tinha descido e ido pra casa.

O caso foi registrado como importunação sexual e foi atendido pela equipe Anjo da Guarda da Mulher. O suspeito, homem branco, cerca de 45 anos, atacou na linha 108 da Nova Via e foi detido no Conjunto dos Trabalhadores.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara D’Oeste – SP

NATUREZA: IMPORTUNAÇÃO SEXUAL ART.215-A

DATA: 14/04/2025 HORA: 07:30 LOCAL: Rua Paulo Roque N°38 Bairro Trabalhadores

EQUIPE: 01 🚓VTR 135 Anjo da Guarda da Mulher

SÍNTESE apalpou e agarrou

Por determinação do CICOMM, a equipe Anjo da Guarda da Mulher foi acionada para averiguar denúncia de importunação sexual ocorrida dentro de um ônibus da empresa Nova Via, linha 108. O suspeito, homem branco, cerca de 45 anos, usando camisa preta, havia desembarcado no Bairro dos Trabalhadores após cometer atos contra passageiros.

Durante patrulhamento, o indivíduo foi localizado na Rua Paulo Roque, nº 38, sendo abordado e identificado como J. C.O. Em diálogo com os agentes, confessou ter praticado os atos, inclusive relatando que agarrou uma passageira no coletivo.

Diante da confissão, foi dada voz de prisão pelo crime de importunação sexual. Foi necessário o uso de algemas conforme o Decreto Federal nº 8.858/2016, por risco de fuga e para garantir a integridade de todos os envolvidos. J.foi encaminhado ao Pronto-Socorro para avaliação médica e, posteriormente, à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Na DDM, a vítima V.L.C.S. e duas testemunhas reconheceram o autor. O delegado Dr. Antônio Donizete Braga ratificou a prisão, mantendo o suspeito à disposição da Justiça.

