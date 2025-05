APAS terá capacitação em parceria com referências da indústria do setor

Durante a cerimônia de abertura da 39ª edição da APAS Show, realizada nesta segunda-feira (12), a Associação Paulista de Supermercados (APAS) anunciou o lançamento de uma nova iniciativa de qualificação profissional voltada aos trabalhadores do setor supermercadista.

O anúncio foi formalizado com a assinatura de um termo de cooperação entre a Escola APAS e importantes parceiros da indústria, como as panificadoras Costa Lavos e MM Foods, além das referências em proteínas e fatiados, BRF e Friboi. Juntas, as instituições oferecerão cursos práticos focados em áreas fundamentais do varejo alimentar, como açougue, padaria e atendimento ao cliente.

A proposta é ampliar as possibilidades de desenvolvimento de carreira para operadores de caixa, estoquistas, repositores e demais profissionais da linha de frente, capacitando-os para atuar em funções técnicas com alto valor agregado. “Operadores de caixa, estoquistas ou repositores, por exemplo, terão a oportunidade de se capacitar para se transformarem em bons açougueiros, padeiros, entre outros. Oferecer maior qualidade em cada serviço fortalece as conexões entre o setor supermercadista e os consumidores”, destacou Erlon Ortega, presidente da APAS.

“A carne bovina representa 80% das vendas do açougue, e com nossa história de mais de 70 anos, possuímos a expertise necessária para formar profissionais de excelência. Queremos certificar o maior número de açougueiros possível para contribuir diretamente com o fortalecimento do setor supermercadista”, conta Renato Costa, presidente da Friboi.

“Como uma das maiores empresas globais de alimentos, a BRF tem uma responsabilidade em contribuir para o desenvolvimento do varejo alimentar brasileiro. Com essa iniciativa, queremos contribuir para que o mercado seja impulsionado, com mais qualificação de mão de obra, e para que os consumidores tenham uma experiência ainda melhor no ponto de venda. Estamos comprometidos em trazer soluções que ajudem a enfrentar esses desafios e, junto com a APAS, queremos promover iniciativas que ajudem a alavancar ainda mais o segmento.”, afirma Manoel Martins, vice-presidente Comercial Brasil da BRF.

Para a Costa Lavos, participar desta iniciativa ao lado da APAS é uma oportunidade real de impactar positivamente a cadeia supermercadista por meio daquilo que sabemos fazer de melhor: panificação com qualidade, metodologia e integridade. Somos uma empresa familiar, com raízes profundas e valores que atravessam gerações. Acreditamos que conhecimento compartilhado transforma. Por isso, entregar capacitação com amor e excelência é parte do nosso propósito. Num mercado cada vez mais competitivo, queremos ser ponte para o aperfeiçoamento técnico e a valorização de quem está na linha de frente. Que essa parceria construa um varejo mais humano, mais preparado e mais forte.”

Segundo Marcelo Alves, CEO da MMFoods, “a parceria entre a empresa, que hoje é excelência em soluções para o setor de padaria, e a Escola APAS representa muito mais do que uma simples colaboração: ilustra um compromisso conjunto com o desenvolvimento, e a capacitação e o futuro do setor supermercadista”.

De acordo com Ortega, presidente da APAS, a iniciativa também reforça o papel social e comunitário dos supermercados. “É comum encontrar consumidores que reconhecem seu supermercado como uma extensão de casa, um ambiente acolhedor, com atendimento personalizado e voltado às suas necessidades”, afirmou.

A APAS Show, considerada a maior feira supermercadista de alimentos e bebidas do mundo, segue até 15 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo. Com expectativa de atrair 150 mil visitantes e movimentar R$ 16,5 bilhões em negócios — alta de 7,8% em relação a 2024 —, o evento reúne 900 expositores, sendo 250 internacionais, representando 22 países. A edição deste ano ocupa 102 mil m² e conta com mais de 130 palestrantes no Congresso de Gestão, consolidando-se como a principal vitrine de tendências e conexões do setor.

Sobre a APAS –

Com 53 anos de tradição, a Associação Paulista de Supermercados representa o essencial setor supermercadista no estado de São Paulo e busca integrar toda a cadeia de abastecimento com a sociedade. A entidade possui 3 distritais na cidade de São Paulo e 13 regionais distribuídas estrategicamente pelo Estado.

