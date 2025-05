Apoiado pela Suzano, projeto 'Vem Pro Rugby' abre 60 vagas em Americana

Apoiado e crescendo- O projeto ‘Vem pro Rugby’, desenvolvido em Americana por meio de parceria entre a Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, e a Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), está com inscrições gratuitas abertas para novos(as) participantes. A iniciativa é voltada a crianças e adolescentes do município, com idades entre 11 e 15 anos, e conta ainda com a colaboração do SESI Americana, por meio do programa SESI Esporte Participação.

O objetivo do projeto é estimular a prática esportiva, promovendo a saúde, combatendo o sedentarismo e incentivando a busca por uma vida equilibrada. Além disso, a iniciativa propicia o desenvolvimento integral e a formação dos(as) participantes, oferecendo treinos e dinâmicas que favorecem a socialização e estimulam a formação de cidadãos(ãs) conscientes e responsáveis. Valores essenciais como integridade, disciplina, respeito e solidariedade são fortalecidos e o esporte ensina a importância do trabalho em equipe, liderança e perseverança, desempenhando um papel estratégico na educação de crianças e adolescentes.

“Na Suzano, acreditamos que só é bom para nós se for bom para o mundo, e iniciativas como essa reforçam o nosso compromisso com a comunidade local e fazem parte da construção do nosso legado para a sociedade e para o planeta. O esporte é uma ferramenta poderosa de transformação social e inclusão. Os valores cultivados junto aos jovens nas quadras, por meio desse projeto, se refletem na vida cotidiana, contribuindo positivamente para a formação de cada indivíduo”, comenta Adriano Silva Martins, coordenador de Relacionamento Social da Suzano.

Inscrições no programa apoiado pela Suzano

Em Americana, o Vem Pro Rugby disponibiliza 60 vagas. As inscrições podem ser feitas pelos(as) responsáveis pelas crianças e adolescentes diretamente na secretaria do SESI, localizada na Avenida Bandeirantes, 1.000, no bairro Chácara Machadinho. As aulas acontecem às quartas e sextas-feiras, em duas turmas: uma para a faixa etária de 11 e 12 anos, com atividades pela manhã, e outra para adolescentes de 13, 14 e 15 anos, à tarde. As turmas são mistas, portanto, meninos e meninas treinam juntos.

De acordo com Marcelo Marcos Pereira, especialista em Rugby, mestre em Performance Humana, treinador, árbitro e técnico do projeto nos núcleos de Americana e Campinas, iniciativas como o Vem Pro Rugby tem o poder de transformar vidas e criar um impacto duradouro na sociedade. “Projetos como este são extremamente importantes e oferecem aos jovens uma oportunidade única de aprendizado e desenvolvimento, tanto físico quanto emocional. Por meio do rugby, ensinamos valores que são fundamentais para formar cidadãos(ãs) mais conscientes e preparados(as) para enfrentar os desafios da vida. Ao terem a oportunidade de treinar, liderar e arbitrar jogos dentro do projeto, os(as) participantes também estão aprendendo e desenvolvendo habilidades de tomada de decisão e de resolução de conflitos, por exemplo”, avalia.

Criado em 2016, o “Vem pro Rugby” já impactou mais de 28 mil crianças e adolescentes em 10 estados brasileiros. A parceria com a Suzano ocorre desde 2023, contemplando, além de Americana, as cidades paulistas de Jacareí e São José dos Campos. Já o SESI, integrante do projeto desde 2021, possui turmas de rugby em outras seis unidades do estado, além de Jacareí e Americana: Campinas, Guarulhos, Indaiatuba, Osasco, Taubaté e Votorantim.

