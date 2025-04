Durante este mês de abril, a equipe do Setor de Alimentação Escolar (a “Merenda Escolar”) da Prefeitura de Nova Odessa promoveu, em parceria com as estagiárias do curso de Nutrição da PUC Campinas, uma ação especial de Educação Nutricional junto aos alunos da Rede Municipal de Educação. A medida foi tomada após o alerta ligado pela mais recente avaliação antropométrica de parte dos alunos de seis escolas de Ensino Fundamental – Anos Iniciais, que identificou riscos de sobrepeso e obesidade em algumas crianças.

Sempre sob a supervisão e orientação das nutricionistas Juliana Pissaia Savitsky e Camila Frederico e da professora Renato Sancho, os estagiários Anna Clara Vetterli Caetano Cunha, Gabriela Nogueira Reis e Pedro Silvestrini Brambila desenvolveram uma apresentação destinada não apenas aos alunos, mas também às comunidades escolares em geral.

Nela, eles abordaram temas como a importância dos grupos alimentares para a saúde (carboidratos, proteínas e lipídeos, além das vitaminas, minerais e fibras), a função que cada um exerce no nosso organismo, porções alimentares adequadas, elaboração de um prato saudável, riscos que a obesidade oferece para a saúde, o que o excesso ou a falta desses nutrientes podem ocasionar.

A ação foi desenvolvida inicialmente nas EMEBs (Escolas Municipais Prefeito Simão Wesh), Paulo Azenha e Professora Alzira Ferreira Delegá. Todos os alunos participaram da ação, juntamente com os professores, coordenadores e diretores. Foram atendidos pela iniciativa aproximadamente 600 alunos.

“Após realização da mais recente avaliação antropométrica, foi necessário entrar com uma ação imediata para sensibilizar alunos e cuidadores da importância da alimentação saudável e os riscos que a falta ou excesso podem causar”, ressaltou a doutora em Nutrição Juliana Pissaia Savitsky.

No começo do ano letivo 2025, cerca de 1.100 crianças atendas pela Rede Municipal de Ensino de Nova Odessa com idades entre 6 e 10 anos passaram por avaliação antropométrica e nutricional. O projeto é desenvolvido há anos através de parceria entre o Setor de Alimentação Escolar (a “Merenda Escolar”) da Prefeitura e o curso de Nutrição da FAM (Faculdade de Americana).

O procedimento incluiu a medição de peso e altura para cálculo do IMC (Índice de Massa Corporal) e análise das curvas de crescimento infantil. Conforme divulgado na época, 25% dos alunos das seis escolas visitadas apresentaram alteração na curva, com parte entrando em sobrepeso e parte já está dentro da curva de obesidade.

Os casos que necessitavam de atenção especial foram então encaminhados pela equipe do Setor de Alimentação Escolar para análise e eventual intervenção, inclusive para as equipes das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) dos respectivos bairros de cada escola.

“O projeto visa garantir um acompanhamento contínuo da saúde nutricional das crianças, além de proporcionar aos estudantes de Nutrição a oportunidade de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos no curso”, destacou Juliana na época.

Merenda

A equipe do Setor de Alimentação Escolar da Prefeitura de Nova Odessa é composta por cerca de 190 profissionais, incluindo os 14 colaboradores municipais que atuam na central, localizada na Avenida Dr Eddy de Freitas Crissiúma, no Centro. O time atende diariamente a mais de 5.400 alunos da Rede Municipal. O Município atende ainda, com merenda escolar, as ONGs Apae, Casa Abrigo Casulo e SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade a “guardinha” da cidade).

Diariamente, são servidas cerca de 13.600 refeições, incluindo 3.800 desjejuns, 3.800 almoços, 3.800 jantares e 2.200 lanches para os alunos de período integral. Todos os alunos recebem diariamente todas as refeições previstas no PNAE.