Na madrugada de segunda-feira (2), o jovem Leonardo Ferreira dos Santos de Andrade, de apenas 20 anos, foi morto a tiros no bairro Jardim Maria Antonia, em Sumaré. O crime aconteceu por volta das 4 horas, depois de um desentendimento em um posto de combustíveis da região.

Segundo informações da Polícia Civil, Leonardo estava com amigos quando teria se envolvido em uma discussão com outro grupo de jovens. Após a briga, ele deixou o local com dois colegas. No entanto, teria sido acompanhado e, na Rua Um, os três foram abordados por dois indivíduos. Um deles estava armado e efetuou diversos disparos.

O laudo pericial que faz parte das investigações preliminares indica que o jovem foi atingido por pelo menos quatro tiros na região da cabeça. Seus amigos conseguiram escapar sem ferimentos. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas a vítima já havia falecido e os profissionais médicos constataram o óbito no local.

As investigações estão por conta do 3º Distrito Policial de Sumaré. A motivação do crime ainda está desconhecida e os autores seguem foragidos. A Polícia Civil busca imagens de câmeras de segurança por todo o percurso e testemunhas que possam ajudar na identificação dos suspeitos.