Depois do vereador Gualter Amado (PDT), um contumaz fiscalizador de vazamentos de água em Americana e crítico ferrenho da gestão do prefeito Chico Sardelli (PL), quem também está realizando ação do tipo agora é Jean Mizzoni (Agir).
Na quinta-feira (3), o parlamentar realizou fiscalização de vazamentos de água em diversos bairros de Americana. O parlamentar visitou ruas nas regiões do Parque Novo Mundo, Parque Universitário, Jardim Terramérica, Jardim Brasília, Cidade Jardim e Jardim São Paulo.
De acordo com o parlamentar, o objetivo das visitas foi realizar um mapeamento e encaminhar as demandas dos vazamentos ao DAE (Departamento de Água e Esgoto) para que as medidas necessárias sejam tomadas e os reparos possam ser realizados rapidamente.
“Um dos grandes desafios nos problemas de abastecimento em Americana é a quantidade de água tratada que se perde pelo caminho por conta de vazamentos na rede. Especialmente no cenário que temos enfrentado é preciso uma força tarefa para mitigar estes vazamentos e evitar desperdícios”, comentou Jean.