Vereadora solicitou equipamentos ou contratação de empresa para recolher animais de médio e grande porte

A vereadora Roberta Lima (PRD) protocolou na Câmara Municipal de Americana a Indicação nº 733/2026, solicitando que a Prefeitura adquira equipamentos adequados ou contrate empresa especializada para o recolhimento de animais de grande porte soltos nas vias públicas do município.

No documento, a parlamentar destaca que a presença de cavalos, vacas, bois e muares em ruas e avenidas representa risco à segurança viária, podendo causar acidentes graves, com danos materiais, ferimentos e até mortes. “Além do perigo à população, a situação também expõe os próprios animais a sofrimento, ferimentos e até à morte, configurando problema de ordem pública e de bem-estar animal”, explicou.

Segundo Roberta Lima, atualmente o município não dispõe de equipamentos apropriados para o manejo, recolhimento e transporte desses animais, o que dificulta uma atuação mais eficiente do poder público diante das ocorrências. A proposta prevê a aquisição de estrutura específica para captura, transporte e guarda ou, alternativamente, a contratação de empresa especializada para prestar o serviço.

Defensora da causa animal, a vereadora cita que agora o serviço está ativo na cidade e argumenta que a medida permitirá resposta mais rápida às demandas, prevenindo acidentes e garantindo maior proteção tanto à coletividade quanto aos animais, em conformidade com a legislação de proteção animal.

Serviço

No site da Prefeitura de Americana é informado que o serviço de recolhimento de animais de médio e grande porte funciona 24 horas por dia. A atuação abrange animais soltos em vias públicas, mantidos em pastos sem contenção adequada ou envolvidos em casos de maus-tratos e abandono, incluindo espécies equinas, caprinas, ovinas, bovinas, suínas e similares, descreve.

A Administração Municipal informa que o acionamento para captura e recolhimento pode ser feito exclusivamente pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e pela Gama (Guarda Municipal de Americana).

Moradores que encontrarem animais de médio e grande porte soltos, feridos ou vítimas de maus-tratos devem entrar em contato com a Gama pelo telefone 153 ou pelo WhatsApp (19) 3461-8342. As denúncias também podem ser registradas pelo SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão), no telefone (19) 3475-9024, ou pelo Atendimento Digital disponível no site da Prefeitura.

Após o registro da ocorrência, as equipes vão até o local para avaliar a situação e adotar as providências necessárias, que podem incluir apreensão, transporte, guarda, microchipagem, tratamento veterinário, alimentação e manutenção dos animais até a destinação final.