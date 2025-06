A Prefeitura de Americana atendeu nesta semana quatro indicações feitas pela vereadora Jacira Chávare (Republicanos), todas na Rua Lúcio Alves, no bairro Residencial Jaguari. No endereço, fica a Casa da Criança Jaguari e o poço artesiano do bairro e, por conta disso, o fluxo de veículos e pedestres é intenso diariamente.

Entre as indicações apresentadas pela vereadora e atendidas pela Administração, estão a revitalização da faixa de pedestres em frente ao portão de entrada da creche, a revitalização da sinalização de “pare” nas esquinas da mesma rua, bem como o nivelamento do pavimento asfáltico e a instalação de uma placa indicando “Vaga Rápida” em frente ao portão do poço artesiano.

“Nosso gabinete esteve no local e, em conversa com pais e mães que levam seus filhos à creche todos os dias, foi solicitado a recuperação da sinalização de solo, o que é muito importante já que muitas crianças entram e saem e os motoristas precisam ficar atentos. Com relação ao nivelamento do asfalto, havia ali um risco grande de acidentes, principalmente envolvendo ciclistas e motociclistas. Já a placa indicando vaga rápida no poço artesiano também é importante para que ninguém deixe o veículo estacionando o dia todo no local, prejudicando quem utiliza do espaço, de forma rápida e organizada”, disse Jacira.