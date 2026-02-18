A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, finalizou nesta quarta-feira (18) a limpeza do Ecoponto do Parque Olaria. O espaço localizado à Avenida Independência, 51, será reaberto nesta quinta-feira, dia 19 – funcionamento diário das 6 às 11 horas e das 12h30 às 18 horas.

A ação executada integra a rotina de manutenção do espaço e tem como objetivo garantir melhores condições de uso para a população, além de contribuir para a preservação ambiental e a saúde pública. O serviço incluiu a remoção de resíduos descartados no local, organização das caçambas e adequação da área para o recebimento correto dos materiais permitidos.

Os ecopontos são espaços destinados ao descarte adequado de resíduos como entulho de pequenas obras, restos de poda, móveis inservíveis e recicláveis, evitando o descarte irregular em vias públicas, terrenos baldios e áreas verdes. Além da unidade no Parque Olaria, o Município também conta com ecopontos no Jardim Gerivá (Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1.130) e no Planalto do Sol (Avenida Charles Keese Dodson, 305).

“É válido ressaltar que os ecopontos são fundamentais para manter a cidade limpa e reduzir impactos ambientais. Assim é importante que cada cidadão respeite o que pode ser descartado nestes espaços, colaborando para que o atendimento à comunidade ocorra de forma eficiente”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Cléber Canteiro.

A Prefeitura orienta que, em caso de dúvidas sobre o descarte, os munícipes podem buscar informações junto à Secretaria de Meio Ambiente, pelo telefone (19) 3459-1480, ou nos canais oficiais do Município.