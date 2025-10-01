A Vigilância Sanitária de Americana, com o apoio da Polícia Civil, apreendeu 600 litros de bebidas durante uma blitz em um estabelecimento no Jardim Nossa Senhora de Fátima, nesta quarta-feira (1º). A ação é resultado da intensificação das ações realizadas pela Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), para fiscalização em bares, adegas e outros locais que comercializam bebidas alcoólicas

Entre os produtos apreendidos estavam cerveja, suco, energético e cachaça com prazo de validade vencido, além de uma quantidade de salame sem identificação do fabricante.

As ações de fiscalização também verificam a validade do Certificado de Licenciamento Integrado, que garante o funcionamento regular dos estabelecimentos. Os fiscais conferem ainda se os produtos possuem rótulos de identificação com informações sobre o fabricante e registros nos órgãos competentes, além da conformidade entre o estoque e as notas fiscais apresentadas.

“A intensificação das fiscalizações é uma medida essencial para proteger a saúde da população. Nosso compromisso é garantir que os consumidores tenham segurança ao adquirir produtos, evitando riscos como o consumo de bebidas adulteradas ou vencidas. Essa ação conjunta reforça a seriedade com que tratamos a saúde pública em Americana”, declarou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“Essas operações demonstram o cuidado da Vigilância Sanitária em verificar a procedência e a qualidade dos produtos oferecidos aos consumidores. Encontrar irregularidades como prazo de validade vencido e ausência de identificação do fabricante mostra a importância da fiscalização constante. Além disso, orientamos a população a sempre denunciar situações suspeitas, para que possamos agir rapidamente e prevenir riscos à saúde”, afirmou o diretor da Uvisa, Antônio Donizetti Borges.

Reforço na orientação

A Vigilância Sanitária esclarece que os estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas recebem fiscalizações de rotina ou sempre que há necessidade de averiguação por denúncias. O setor reforça a importância de adquirir bebidas apenas em locais regularizados, para garantir a segurança e a saúde dos consumidores.

As operações têm se intensificado após registros recentes de intoxicação por metanol no estado de São Paulo, ocasionada pelo consumo de bebidas adulteradas. Até o momento, o estado contabiliza cinco óbitos por suspeita de intoxicação: quatro casos seguem em investigação (três na capital e um em São Bernardo do Campo) e um foi confirmado na capital, segundo a Secretaria Estadual da Saúde.

A Prefeitura orienta a população a denunciar irregularidades por meio do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), pelo telefone (19) 3475-9024 ou no site www.americana.sp.gov.br, especialmente em casos de suspeita de comércio irregular ou venda de bebidas alcoólicas com preços muito abaixo do mercado.

“Nosso trabalho é garantir que somente produtos seguros cheguem até o consumidor. Quando encontramos situações como bebidas vencidas ou sem identificação, estamos diante de riscos reais à saúde. A atuação da nossa equipe, em parceria com outros órgãos, busca não apenas retirar esses produtos de circulação, mas também conscientizar os comerciantes sobre a responsabilidade que têm em oferecer mercadorias dentro das normas sanitárias”, concluiu a coordenadora da Vigilância Sanitária, Eliane Ferreira.

A Secretaria de Saúde e a Vigilância Sanitária reforçam que mantêm os canais abertos para ações conjuntas com a Polícia Civil e outras forças de segurança, sempre que necessário, visando à proteção da saúde pública.