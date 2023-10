Danca do Bate C no Ministerio da Saude. Ministerio emite nota admitindo que houve exagero na apresentação.

Ministério da Saúde admite que dança erótica foi inapropriada Em nota, o órgão lamentou o episódio e disse que ele não reflete a política do ministério.

“Bate cu”, SUS realiza evento com performance sexual no I Encontro de Mobilização da Promoção da Saúde no Brasil, promovido pelo Ministério da Saúde do Governo Lula. É assim que estão gastando o dinheiro do povo. Viva o SUS, mais um “evento educativo” promovido pelo Governo Federal. Primeiro batem sua carteira com impostos, para pagar esse “bate cu”.