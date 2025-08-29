O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, apresentou oficialmente nesta sexta-feira (29) os três novos fuzis calibre 5.56, modelo T4, da fabricante Taurus que já reforçam a estrutura da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste. Com investimento de R$ 47 mil, a corporação passa a contar com seis unidades deste armamento, utilizadas em operações especiais no Município.

A apresentação das armas ocorreu no Gabinete do Prefeito, contanto também com a participação do secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Romulo Gobbi, do comandante da Guarda Civil Municipal, Luiz Fernando da Silva, do sub-inspetor e responsável pelo Setor de Inteligência, Reginaldo Dias dos Santos.

“Desde o início de 2021 a Guarda Municipal tem recebido investimentos significativos em sua estrutura. Nesse período, foram adquiridas 25 novas viaturas, entre veículos e motocicletas, além da ampliação do armamento, modernização de equipamentos, instalação de câmeras de videomonitoramento e a contratação de mais de 60 novos guardas municipais”, afirmou o prefeito.

“Outro avanço que já está em andamento é a implantação do Stand de Tiro Municipal. Já temos o projeto pronto e em breve as obras serão realizadas. A iniciativa contribuirá para o aperfeiçoamento constante dos agentes e para o fortalecimento da segurança pública, que apresenta os melhores números da história em Santa Bárbara d’Oeste”, completou Rafael Piovezan.

Menor número de roubos, furtos e roubos de veículos da história no primeiro semestre

Santa Bárbara d’Oeste registrou, no primeiro semestre de 2025, os menores números de roubos, furtos e roubos de veículos desde o início da série histórica da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, iniciada em 2001. O total de roubos caiu para 72 entre janeiro e junho deste ano – o menor já registrado no município. Em 2023 foram 90 casos e, em 2024, 78.

Além disso, a cidade também alcançou a menor marca da história em roubos de veículos no mesmo período: foram apenas 19 ocorrências nos primeiros seis meses de 2025. A queda recorde ainda se deu nos indicadores de furtos: 570 casos no primeiro semestre – o número anterior mais baixo era de 573, em 2020.

Os dados reforçam uma tendência de queda nos indicadores criminais no município ao longo dos últimos anos. Em 2001, ano inicial da série, o total de roubos no primeiro semestre foi de 369 e o de furtos, 765. Desde então, o município apresenta uma curva decrescente que se intensificou nos últimos quatro anos – período em que os roubos em geral caíram 49%, por exemplo.