Os vereadores da Câmara Municipal de Americana aprovaram por unanimidade em primeira discussão, durante a sessão ordinária realizada nesta terça-feira (13) no plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, o projeto de lei nº 54/2025, de autoria do Poder Executivo, que propõe a criação dos cargos de Encarregado de Seção de Pessoal, Encarregado de Seção de Almoxarifado e Operador de Sistemas e Atendimentos na Guarda Municipal de Americana (Gama). O projeto foi incluído na pauta da Ordem do Dia em regime de urgência.

A proposta prevê a criação de três cargos de Encarregado de Seção de Pessoal e três cargos de Encarregado de Seção de Almoxarifado. De acordo com o Poder Executivo, o objetivo é possibilitar a substituição de servidores que estão atualmente no quadro de funcionários e que irão se aposentar.

Além disso, propõe a criação de 40 cargos de Operador de Sistemas e Atendimentos que irão atuar no Centro de Segurança Integrado (CSI) da Gama – setor dedicado a monitoramento contínuo, com a utilização de câmeras de segurança. Ainda segundo o Poder Executivo, como atualmente o serviço de monitoramento vem sendo realizado por guardas municipais, a Gama identificou a necessidade de propor a criação de cargo específico.

O projeto será votado pelos vereadores em segunda discussão na sessão ordinária da próxima terça-feira, dia 20, às 14h, no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo.

Veto

Os vereadores acataram com dezoito votos favoráveis em discussão única o veto total de autoria do Poder Executivo ao projeto de lei nº 1/2025, de autoria do vereador Renan de Angelo (Podemos), que dispõe sobre a concessão de 1% dos ingressos de eventos a serem realizados em recintos públicos para pessoas assistidas pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos.

Caps Adulto

Foi aprovado por dezenove votos favoráveis em segunda discussão o projeto de lei nº 29/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera a denominação do CAPS Adulto “Arte e Vida”.