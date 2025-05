Na sessão ordinária desta terça-feira (6), os vereadores de Sumaré aprovaram, em regime de urgência, um projeto de lei enviado pelo prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos) que reestrutura o quadro de cargos de provimento em comissão do Poder Executivo. Conforme mensagem do prefeito que acompanha o PL nº 324/2024, as mudanças incluem a criação e quadro único com 11 níveis, redução de aproximadamente 20% do quantitativo de comissionados, readequação de níveis remuneratórios, adoção de subsídios e aumento de atribuições e nível de escolaridade. O texto destaca ainda que a adoção do novo modelo resultará em economia anual de aproximadamente R$ 2 milhões na folha de pagamento da Prefeitura.

Outro projeto de lei aprovado em regime de urgência foi o PL nº 325/2025, que reajusta para R$ 14 mil o subsídio dos secretários municipais e para R$ 10 mil o subsídio dos secretários adjuntos. A proposta foi apresentada pela Mesa Diretora da Câmara, “de modo a promover a valorização desses agentes com readequação dos valores”, diz a justificativa do projeto. “Cumpre esclarecer que os valores fixados ainda estão abaixo dos valores praticados pelos municípios limítrofes”, completa o texto.

Escola de Gênios: suporte a autistas

Também foi aprovado o Projeto de Lei nº 215/2025, que cria a “Escola de Gênios”, com a finalidade de prestar atendimento multidisciplinar e oferecer suporte especializado a crianças, adolescentes e adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como a seus familiares. Apresentado pelo vereador Rai do Paraíso (Republicanos), o PL recebeu 20 votos favoráveis em plenário.

De acordo com o projeto, a “Escola de Gênios” terá entre seus objetivos oferecer suporte terapêutico especializado a pessoas com TEA, incluindo atendimento psicológico, fonoaudiológico, terapia ocupacional e outras especialidades correlatas. Também será responsável por promover a capacitação e orientação de familiares e cuidadores, proporcionando informações e ferramentas para melhor convívio e cuidado com a pessoa autista, além de realizar atividades de inclusão social e capacitação profissional para pessoas com TEA, visando sua autonomia e integração na sociedade.

Raí do Paraíso: atendimentos gratuitos

Segundo a proposta, os atendimentos, que deverão ser realizados de forma gratuita, poderão ser individuais ou coletivos, mediante encaminhamento dos serviços de saúde, assistência social e educação do município. A gestão da “Escola de Gênios” poderá ser realizada por instituição do terceiro setor, selecionada por meio de chamamento público. Já para a execução dos serviços, o Poder Executivo poderá firmar parcerias com organizações da sociedade civil, universidades e instituições privadas, por meio de convênios, termos de cooperação ou outros instrumentos jurídicos previstos na legislação vigente. Caso o Executivo entenda como viável, a estrutura da escola poderá ser instalada em imóvel público, com suporte operacional conforme disponibilidade orçamentária.

Na justificativa do PL, o vereador afirma que “a proposta está em consonância com a Lei Federal nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, e com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), que prevê acessibilidade e equidade no atendimento às pessoas com deficiência. A Escola de Gênios promoverá inclusão social, autonomia e qualidade de vida, oferecendo suporte terapêutico e profissional que garantam a inserção digna dessas pessoas na sociedade. Além disso, possibilitará a capacitação dos familiares e da rede educacional, assegurando um atendimento holístico e eficaz”, destaca Rai do Paraíso.

Juntamente com o projeto, foi uma aprovada uma emenda, apresentada pelo próprio autor, que inclui no texto um prazo de 90 dias para que o Poder Executivo regulamente a lei naquilo que couber.

Ordem do Dia

Ainda durante a fase da Ordem do Dia, foi aprovado o PL nº 221/2025, de autoria do vereador Alan Leal (PRD), que dispõe sobre a reabilitação e socialização de animais domésticos com histórico de agressividade, após cumprirem o período de quarentena e receberem alta pelo Departamento de Zoonoses de Sumaré.

Também na sessão, foi rejeitado o Projeto de Resolução nº 5/2025, que propunha a criação de uma Comissão de Assuntos Relevantes para acompanhar a situação do Hospital Estadual de Sumaré (HES), cujo contrato de gestão com a Unicamp se encerra em julho e não deve ser renovado pelo governo do Estado de São Paulo. A Comissão de Assuntos Relevantes foi proposta pelos vereadores Rodrigo Digão (União Brasil), Lucas Agostinho (União Brasil), Wellington Souza (PT) e Rudinei Lobo (PSB). A medida foi rejeitada com 15 votos contrários e 4 favoráveis.

Moções

Os parlamentares aprovaram ainda duas moções, ambas protocoladas pelo vereador Alan Leal (PRD). A Moção nº 64/2025 foi em congratulação ao atleta Vitor Hugo Gagliardi Becker Costa, pelo seu desempenho na Copa Brasil de Muay Thai 2025. Já a Moção nº 66/2025 parabenizou os policiais militares Leandro Aparecido Engler e Denilson Eduardo Vieira, o escrivão da Polícia Civil Marcos Bertolino de Oliveira e o delegado Leonardo de Freitas Silva pela condução de uma ocorrência de maus tratos a animais registrada em Sumaré, no dia 1º de maio.