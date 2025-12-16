Com vínculos históricos que remontam à fundação do município, a parceria busca fomentar intercâmbio cultural, turístico, educacional e econômico

Em sessão ordinária realizada nesta segunda-feira (15), a Câmara Municipal de Nova Odessa aprovou, por unanimidade, o projeto de lei de autoria do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, que declara oficialmente as cidades de Nova Odessa, no Brasil, e Odesa, na Ucrânia, como “Cidades-Irmãs”. Assim que for sancionada, a lei consolidará um acordo de cooperação internacional já em andamento, reforçando os profundos laços históricos e afetivos entre os dois municípios.

“A aprovação deste projeto é a confirmação de um sentimento de irmandade que carregamos desde a nossa fundação. Nosso nome, Nova Odessa, é uma homenagem à cidade ucraniana que inspirou nosso fundador, Carlos Botelho. Esta lei transforma a homenagem histórica em uma ferramenta de intercâmbio e progresso para nossos cidadãos”, afirmou o prefeito Leitinho.

História

Os laços entre as duas cidades foram oficialmente estabelecidos no início de 2025, quando os prefeitos Leitinho e Gennady Trukhanov, de Odesa, assinaram um Memorando de Entendimento durante uma reunião virtual. O documento estabelece bases de cooperação mútua em seis eixos principais: turismo sustentável, educação, desenvolvimento econômico, preservação histórica, eventos culturais e sustentabilidade.

O projeto de lei aprovado pela Câmara segue rigorosamente as diretrizes deste memorando. Após a análise das quatro comissões envolvidas, todos os pareceres foram favoráveis, destacando que a iniciativa atende ao interesse público local, fortalece a identidade cultural do município e não representa qualquer ônus financeiro ao erário público.

Parceria

Mesmo antes da aprovação final da lei, o acordo de irmandade já mostrou resultados práticos. Em agosto, a Prefeitura de Nova Odessa realizou uma cerimônia solene de hasteamento da bandeira da Ucrânia, em comemoração ao Dia da Independência do país europeu. No início de setembro, foi a vez de comemorar o aniversário de 231 anos de Odesa, com um evento cívico-cultural que incluiu o hasteamento das bandeiras de ambas as nações e apresentações artísticas.

Do lado ucraniano, o Conselho Municipal de Odesa já havia aprovado a parceria em sua sessão de 24 de setembro, demonstrando o caráter bilateral e o interesse mútuo no acordo.