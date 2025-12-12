Cidade traz presença de Anderson Daronco e Marcelo de Lima Henrique no Centro Esportivo

O futebol amador de Sumaré viverá um momento inédito neste sábado (13). Dois árbitros do quadro da Fifa irão conduzir as finais das principais divisões do Campeonato Amador 2025, elevando ainda mais o nível técnico e a visibilidade da competição, reconhecida como uma das mais fortes do país.

Anderson Daronco, árbitro FIFA que comandou Corinthians X Cruzeiro pelas semifinais da Copa do Brasil na última quarta-feira (11), será o responsável pela grande final da 1ª Divisão. O duelo entre João Paulo II F.C. e Fumaça FSC acontece às 18h30, no Centro Esportivo Vereador José Pereira.

Antes disso, às 15h30, a decisão da 2ª Divisão também terá arbitragem de elite: o experiente Marcelo de Lima Henrique, integrante do quadro da CBF e da FIFA, apitará Florêncio FC X Furacão FC. As duas equipes já garantiram acesso para a 1ª Divisão em 2026, mas buscam coroar a campanha com o título.

Dois clubes, duas histórias

A decisão da 1ª Divisão coloca em campo dois modelos distintos de trajetória dentro do futebol amador sumareense:

* João Paulo II F.C. – Um dos clubes mais jovens e promissores da cidade. Em ascensão rápida, vem acumulando boas campanhas e conquistando espaço entre os grandes da região.

* Fumaça FSC – Um dos times mais tradicionais do município, marcado pela forte identidade comunitária, pela história de competitividade e pela expressiva presença da torcida da várzea.

Casa cheia e ambiente de grande decisão

Com mais de 80 clubes distribuídos em três divisões, o Campeonato Amador de Sumaré é apontado como um dos mais estruturados e seletivos do Brasil, revelando talentos que surgem diretamente das comunidades e bairros do município.

Em 2025, o fortalecimento do calendário esportivo ganhou ainda mais visibilidade. O estádio reformado, a iluminação moderna e a organização das competições consolidaram Sumaré como polo esportivo regional, atraindo grande público e ampliando o impacto social do esporte.

Serviço – Finais do Campeonato Amador de Sumaré 2025

Local: Centro Esportivo Vereador José Pereira – Sumaré-SP

Data: Sábado, 13 de dezembro de 2025

Final da 2ª Divisão

Florêncio FC x Furacão FC

Horário: 15h30

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CBF/FIFA)

Final da 1ª Divisão

João Paulo II F.C. x Fumaça FSC

Horário: 18h30

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA)