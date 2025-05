Avança a implantação da Nova Área de Bem-Estar e Lazer do São Fernando, em espaço localizado entre as ruas Brilhante, do Papel e da Blenda. Após a construção de novas guias e sarjetas, equipes de trabalho atuam na instalação de piso intertravado e demais estruturas previstas no projeto.

O cronograma de serviços inclui ainda calçada, iluminação e paisagismo, transformando o espaço em mais uma área de convivência das famílias e dos trabalhadores das empresas do entorno.

Transformação da região

Nos últimos anos a Prefeitura executou diversas intervenções na região do São Fernando. Logo ao lado, um piscinão | tanque de retenção foi implantado, captando as águas pluviais das diversas ruas da região.

Além do piscinão, a Prefeitura construiu novas galerias, implantou a Nova Área de Bem-Estar e Lazer “Cezário Alves Teixeira” e reformou o canteiro central e a rotatória da Avenida Alfredo Contatto.