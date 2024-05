Uma ariranha invadiu um condomínio de classe alta

em Americana na noite desta quinta-feira e assustou os moradores. O caso foi no condomínio de alto padrão Belle Époque, na região do Frezzarim.

Dois vídeos foram gravados por moradores. O animal selvagem ainda mordeu um cachorro de dentro do condomínio.

Os bombeiros foram chamados pelos moradores para fazer o resgate do animal.

A ariranha, também conhecida popularmente como onça-d’água, lontra-gigante e lobo-do-rio, é um mamífero mustelídeo, característico do Pantanal e da bacia do Rio Amazonas, na América do Sul. É o membro de maior comprimento dentre os mustelídeos, um grupo de predadores de sucesso global, alcançando até 1,7 metro.

