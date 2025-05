A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, realizou a doação de 16 pistolas Taurus calibre .380, modelo 59S, à Guarda Municipal de Borborema. A iniciativa foi viabilizada a partir dos investimentos contínuos realizados pela Administração Municipal na modernização da segurança pública.

Desde 2021, o Município já contratou 61 novos guardas municipais e ampliou significativamente sua frota com a aquisição de viaturas e motocicletas zero quilômetro – seis das quais entraram em operação no final de 2024, e outras três no início de 2025. Além disso, foram adquiridos novos armamentos, como pistolas, fuzis 5.56 mm, carabinas CTT .40, espingardas calibre 12, além de diversos outros equipamentos de uso tático e operacional.

Outro destaque é a ampliação do sistema de videomonitoramento, que passou de nenhuma câmera em 2013 para 258 unidades atualmente, incluindo 28 câmeras do tipo OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), capazes de identificar e registrar dados de placas veiculares, reforçando o trabalho de inteligência e prevenção da Guarda Municipal.